Geofysiker till SGU:s petrofysiska laboratorium
2025-10-02
Vill du vara med och koppla våra geofysiska mätresultat till det geologiska ursprunget? Vi på Sveriges geologiska undersökning (SGU) söker nu en geofysiker för arbete i vårt petrofysiska laboratorium.
På vår enhet för Geofysik arbetar vi med en mängd olika geofysiska mätningar, både på marken och från luften med hjälp av flygplan och drönare. De insamlade data tolkas tillsammans med annan geologisk information och modelleras i avancerad mjukvara. Den geofysiska informationen vi sammanställer används inte bara av SGU, utan även av prospekterings- och byggföretag, universitet och högskolor, samt olika organisationer och myndigheter inom flera områden. Vi är ett engagerat team på 18 medarbetare med varierad erfarenhet och kompetens.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Som geofysiker vid vårt petrofysiska laboratorium kommer du att arbeta tillsammans med vår ordinarie personal med att förbereda och genomföra mätningar av bergprovers fysikaliska egenskaper (magnetism, densitet och elektrisk ledningsförmåga) från våra pågående karteringsprojekt. I arbetet ingår även fotografering av bergproverna, kvalitetskontroll av mätresultaten och lagring i våra databaser. Den petrofysiska informationen blir sedan länken mellan våra geofysiska mätningar och våra modeller av berggrunden.
Kompetens
Vi söker dig som har:
en examen inom geofysik eller annan naturvetenskaplig utbildning i kombination med kunskaper förvärvade genom arbetslivet som arbetsgivaren bedömer är likvärdiga
mycket god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande erfarenheter och kompetens:
erfarenhet av petrofysiskt laboratoriearbete samt databashantering
kunskap inom berggrundsgeologi
B-körkort
Personliga kvalifikationer
Du är en ansvarsfull och strukturerad person som arbetar noggrant och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Om anställningen
Anställningsform: Särskild visstidsanställning på heltid med tillträde i november och som pågår till januari 2026.
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsort: UppsalaSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 23 oktober 2025. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Mats Wedmark eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 300 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
