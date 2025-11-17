Genetisk vägledare till klinisk genetik
2025-11-17
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vi söker två Genetiska vägledare till Klinisk Genetik!
Vi vänder oss till dig med utbildning i genetik och genetisk vägledning, som trivs i mötet med patienterna samt som aktivt vill vara med och möta den spännande utvecklingen inom specialiteten!
Vår verksamhet
Verksamheten omfattar patientmottagning och konsultverksamhet samt laboratoriediagnostik av genetiskt betingade sjukdomar och tillstånd. Till patientmottagningen remitteras patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige (https://www.sjukvårdsregionmellan.se/)som
har behov av klinisk genetisk diagnostik, utredningar och genetisk vägledning. Vid patientmottagningen ges genetisk vägledning åt personer eller familjer med misstänkt eller konstaterad ärftlig sjukdom hos sig själv, sitt barn eller annan i släkten. Vårt uppdrag omfattar också forskning, utveckling och utbildning i samarbete med Uppsala universitet. Klinisk genetik har ingen jour eller beredskap. Laboratorieverksamheten är ackrediterad enligt ISO15189 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Klinisk genetik är en expansiv och spännande verksamhet som finns inom Akademiska sjukhuset. Du får arbeta på ett universitetssjukhus med fokus på patienten. I dagsläget arbetar drygt 80 personer inom Klinisk Genetik varav 7 är genetiska vägledare. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade kollegor, delaktighet och gott ledarskap!
Ditt uppdrag
Att vara genetisk vägledare på Akademiska sjukhuset är ett omväxlande, betydelsefullt och utvecklande arbete. Som genetisk vägledare har du ansvar för egen patientmottagning, telefonrådgivning och upprättar släktträd. Du utför även administrativt arbete inför och efter ärftlighetsutredningar som exempelvis rekvirera ärftlighetsutredningar från andra sjukhus.
Patientmottagningen är uppdelad i tre specialinriktningar: onkogenetisk, allmängenetisk och barngenetisk mottagning. Du kommer arbeta med patienter vid den onkogenetiska mottagningen och/eller den allmängenetiska mottagningen beroende på din bakgrund. Frågor om barngenetik kan även komma att ingå. Klinisk Genetik är en verksamhet i expansion med många olika projekt som syftar till att öka kvalitén för våra patienter och medarbetare. Bland annat pågår ett arbete med att starta en helt ny mottagning inom Akademiska sjukhuset som ska erbjuda uppföljning och psykosocialt stöd till personer med ärftligt förhöjd risk för cancer. Vi är i utveckling och utgår från att du vill bidra till att förbättra mottagningens flöden och rutiner!
Är du rätt för oss?
Vi söker dig som har en relevant grundutbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng samt utbildning i genetik och genetisk vägledning. Du kan vara legitimerad sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, biomedicinare, socionom, eller ha annan lämplig bakgrund inom omvårdnadsvetenskap eller biologi. Du har ett empatiskt patientbemötande och arbetar strukturerat. Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd och har god förmåga att kommunicera och arbeta självständigt. Du kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift, och har grundläggande kunskaper i engelska.
Vi ser gärna att du har:
• = 2 års praktisk erfarenhet vid en klinisk genetisk mottagning alternativt annan ärftlighetsmottagning
• eller masterexamen i genetisk vägledning alternativt annan motsvarande teoretisk utbildning i inom genetik och genetisk vägledning
• eller = 15 hp inom genetik och genetisk vägledning
• erfarenhet av att arbeta kliniskt med patientmottagning och journalföring
• digital mognad och erfarenhet av att arbeta i Cosmic
• erfarenhet av digitalisering och utvecklingsarbete
Passar detta in på dig kan du vara vår nya kollega som vi söker!
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda tillsvidareanställning 100% med tillämpning av provanställning 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kim Nordström T.f. avdelningschef, 018-611 59 43
Anna Hellquist Processansvarig, 018-617 28 27
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
