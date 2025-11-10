Generalsekreterare till Sverok
Vill du leda och utveckla en av Sveriges största ungdoms- och kulturorganisationer och vara med och forma framtidens spelkultur?
Sverok söker nu en generalsekreterare som, tillsammans med styrelsen och vårt engagerade kansli, vill säkra organisationens fortsatta framgång och långsiktighet. Hos oss får du möjligheten att stärka spelkulturen som en positiv samhällskraft och skapa fler vägar för unga att organisera sig, växa och känna gemenskap.
Ditt uppdrag
Som generalsekreterare blir ditt uppdrag att med trygghet och inspiration leda och utveckla kansliets verksamhet och omsätta organisationens strategi i handling. Du ansvarar också för att säkerställa en långsiktig och stabil finansiering som lägger grunden för Sveroks fortsatta tillväxt. I nära samarbete med förbundsstyrelsen och förbundsordförande skapar du riktning, stabilitet och långsiktig utveckling.
Du har personalansvar för kansliets 13 medarbetare och leder verksamheten med fokus på stabilitet, arbetsmiljö och effektiva arbetssätt. Genom ett närvarande och inkluderande ledarskap skapar du goda förutsättningar för medarbetarna att trivas, växa och bidra till verksamhetens utveckling. Som chef bygger du strukturer och rutiner som ger trygghet och kontinuitet, samtidigt som du driver utveckling som gör organisationen ännu mer administrativt effektiv, tillgänglig och relevant för våra medlemmar. En självklar del av uppdraget är att leda arbetet med att stärka relationerna med distrikt och föreningar runt om i landet och genom ditt ledarskap bidra till en kultur som präglas av engagemang, delaktighet och förtroende.
Ekonomiskt ansvar och finansiering är centrala delar i rollen. Du säkerställer hållbar resursanvändning, budget och uppföljning, och utvecklar samtidigt nya finansieringsmöjligheter genom projekt, samarbeten och insamling. Du ansvarar också för att Sverok årligen ansöker om statsbidrag och uppfyller bidragskrav på ett korrekt sätt.
Tillsammans med förbundsordförande driver du ett aktivt påverkansarbete för att lyfta spelkulturens betydelse och stärka Sveroks roll som en samlande och inflytelserik röst för ungas engagemang, gemenskap och organisering i hela landet.
Den vi söker
Vi söker en trygg och relationell ledare med erfarenhet av personalansvar inom den idéburna sektorn med påvisbart goda resultat. Du har god ekonomisk förståelse och erfarenhet av budget- och finansieringsarbete samt organisationsutveckling. Självklart drivs du av att nå resultat tillsammans med andra och har god förståelse för hur en medlemsstyrd organisation fungerar. Vidare kommunicerar du obehindrat på svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av insamlingsarbete och/eller opinions- och påverkansarbete är meriterande liksom om du haft en liknande roll inom en annan medlemsorganisation. Det är även ett plus om du har erfarenhet från arbete inom ungdomsorganisationer, barn- och ungdomsfrågor eller kulturpolitik.
Som person är du trygg, stabil och relationsorienterad, med ett strategiskt men prestigelöst ledarskap som kombinerar långsiktigt tänkande med förmåga att hantera operativa behov. För att lyckas i rollen behöver du vara lyhörd, kommunikativ och inkluderande samt ha ett genuint intresse för våra kärnfrågor och dela våra värderingar.
Vi erbjuder
Som generalsekreterare på Sverok får du en unik möjlighet att leda och utveckla en av Sveriges största ungdoms- och kulturorganisationer. Du blir en del av ett passionerat, kreativt och kompetent team med stark gemenskap och tydliga värderingar. Här får du bidra till att forma verksamheten, driva strategiskt utvecklingsarbete och stärka spelkulturen som inkluderande, demokratisk och lustfylld arena för unga. Sverok är anslutna till Arbetsgivaralliansens kollektivavtal.
Tjänsten inleds med sex månaders provanställning och är placerad vid vårt kansli i Bromma, Stockholm. Rollen innebär viss arbetsinsats på kvällar och helger samt resor.
Välkommen med din ansökan!
Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar ditt CV och ett motivationsbrev om varför just du ska bli Sveroks nya generalsekreterare via signerarekrytering.se, som vi samarbetar med i denna rekrytering. Sista ansökningsdag är den 7 december, men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom urval sker löpande. Observera att fysiska intervjuer med förbundsstyrelsens rekryteringsgrupp kommer att äga rum den 15/12 och 16/12. Eventuella frågor besvaras av någon av Signeras konsulter Anna Hultkrantz, tel. 073-834 33 20 eller Malin Östman, tel. 076-339 98 45.
Sverok är Sveriges största spelkulturförbund med cirka 1000 föreningar och 40 000 medlemmar. Genom inkluderande ideell gemenskap präglad av spelglädje för alla och ungas demokratiska organisering, främjar och påverkar vi spelkulturens plats i samhället. Hos Sverok startar och driver ungdomar sina egna spel- eller nördförening på sina egna villkor. Sedan 1988 utgör vi ett levande förbund av passionerade spelälskare som samlas runt spelkulturens starka gemenskap. Vår vision är ett samhälle där alla har möjligheten att delta i Sveriges största kulturform, spelkulturen, utifrån sina egna förutsättningar och där spelkulturen är en plats där unga börjar sitt föreningsengagemang och blir experter på att organisera sig demokratiskt, oberoende av tidigare erfarenheter. Läs gärna mer om oss på sverok.se.
