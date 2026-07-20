Generalsekreterare till Svenska Tennisförbundet
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Led svensk tennis in i nästa kapitel
Svensk tennis har en unik historia. En historia fylld av internationella framgångar, starka förebilder och engagerade föreningar över hela landet.
Nu söker vi en Generalsekreterare som vill vara med och skriva nästa kapitel.
Svensk tennis står inför en viktig utvecklingsfas. Med höga ambitioner för framtiden söker vi nu en ledare som kan samla organisationen, skapa kraft i förändringen och bidra till fortsatt utveckling – från bredd till världselit.
Det är ett uppdrag som kräver både strategisk höjd och operativ handlingskraft. Men framför allt kräver det en ledare som kan skapa förtroende, bygga relationer och få människor att vilja röra sig i samma riktning.
Som Generalsekreterare är du Svenska Tennisförbundets högsta tjänsteman och har det övergripande ansvaret för den operativa verksamheten. Tillsammans med styrelsen leder du förbundets fortsatta utveckling och omsätter strategiska beslut till konkreta resultat.
Du leder ett engagerat kansli och ansvarar för verksamhet, ekonomi och organisation. Samtidigt är du Svenska Tennisförbundets främsta företrädare och bygger långsiktiga relationer med klubbar, regioner, partners, Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, internationella tennisorganisationer och media.
Du är Svenska Tennisförbundets främsta företrädare för svensk tennis och en viktig röst i frågor som påverkar svensk tennis nationellt och internationellt.
Det här är en roll för dig som tycker om att skapa riktning i komplexa organisationer där många perspektiv ska mötas. Du kommer till ett förbund med stark kompetens, engagerade medarbetare och en tydlig vilja att utvecklas vidare. Här finns stora möjligheter att sätta din prägel på organisationens fortsatta resa.
Vad blir ditt viktigaste uppdrag?
Under de kommande åren kommer ditt fokus särskilt att vara att:
• stärka samarbetet mellan Svenska Tennisförbundet, regionerna och våra cirka 350 medlemsföreningar
• utveckla organisationen genom ett modernt, tydligt och närvarande ledarskap
• skapa samsyn och förtroende mellan förbundets olika intressenter
• säkerställa att våra strategiska satsningar leder till mätbara resultat
• stärka svensk tennis position nationellt och internationellt
• vidareutveckla relationerna med partners, media och övriga samarbetspartners
• skapa bästa möjliga förutsättningarna för bredd-, junior- och elitverksamheten.
Personprofil
Vi söker en ledare som tycker om att utveckla människor lika mycket som verksamheter.
Du är trygg i att fatta beslut även när frågorna är komplexa och olika viljor behöver mötas. Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende och har förmågan att samla människor kring en gemensam vision.
Du är prestigelös, lyhörd och relationsskapande, men också modig nog att utmana invanda arbetssätt när det behövs. Du trivs i en roll där du representerar organisationen utåt och känner dig lika bekväm på ett årsmöte med medlemsföreningar som i mötet med partners, media eller internationella organisationer.
Vi tror att du har:
• flerårig erfarenhet av att leda en större eller komplex organisation
• dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och organisationsutveckling
• erfarenhet av budget-, verksamhets- och personalansvar
• vana av att arbeta nära en styrelse eller annan beslutande ledning
• mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från idrottsrörelsen, medlemsstyrda organisationer eller tennis, men det viktigaste är din förmåga att leda människor, skapa engagemang och utveckla verksamheter.
Därför Svenska Tennisförbundet
Hos oss får du:
• leda ett av Sveriges mest välkända idrottsförbund
• arbeta tillsammans med engagerade medarbetare, ideella krafter och elitaktiva
• påverka svensk idrott på nationell och internationell nivå
• stor möjlighet att sätta din prägel på organisationens fortsatta utveckling
• ett uppdrag där samhällsnytta, idrottsglädje och ledarskap mötsPubliceringsdatum2026-07-20Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Förtroendetid
Placeringsort: Stockholm, med regelbundna resor till Båstad och övriga Sverige
Sista dag att ansöka är 4 september
PerformIQ – rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på 073-353 75 10.
Vill du leda en organisation med stolta traditioner och stora ambitioner för framtiden? Då ser vi fram emot din ansökan och möjligheten att tillsammans skriva nästa kapitel för svensk tennis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Tennisförbundet Kontakt
Jannica Skärvinge Jannica.skarvinge@performiq.se Jobbnummer
10007286