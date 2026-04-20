Generalist kärnkraftsreaktorer
Är du ingenjör, naturvetare eller beteendevetare som vill arbeta med strålsäkerhet och bidra till att utveckla myndighetens arbete för att tillståndspröva nya reaktortekniker? Vi söker dig som har kunskap om kärnkraftsreaktorer och är van att utreda tekniska frågeställningar avseende kärnkraft. Var med och bidra till ett strålsäkert samhälle!
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du tillsammans med oss bidrar till myndighetens förberedelser inför tillståndsansökningar för ny kärnkraft och andra frågor inom enhetens ansvarsområde.
Du tillhör enheten för Tillståndsprövning kärnreaktorer på avdelningen för Tillståndsprövning. Enheten ansvarar för tillståndsprövning och granskning av andra stora och små ärenden, exempelvis dispenser för kärnkraftsreaktorer.
I din roll hos oss organiserar och leder du ärenden på enheten eller bidrar till t ex granskning av strålsäkerhetsredovisningar vid nya anläggningar utifrån din expertis. Du både ger och får stöd av dina kollegor på enheten som har liknande arbetsuppgifter och samverkar med kollegor inom andra delar av myndigheten. Arbetet innebär många kontaktytor samt möjlighet att delta i relevanta nätverk och grupper nationellt och internationellt. Du erbjuds goda möjligheter att utveckla dina kunskaper inom ny teknik och strålsäkerhetsredovisning.
För oss på Strålsäkerhetsmyndigheten är det viktigt att arbete och privatliv är i god balans, därför erbjuder vi flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta på distans, om arbetet och verksamheten tillåter. För att du ska kunna ta ansvar för din hälsa erbjuder vi friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt subventionerad sjukvård och läkemedel.
Vi söker dig som har
högskoleutbildning på minst kandidatnivå inom teknik, naturvetenskap eller beteendevetenskap
minst tre års arbetslivserfarenhet inom kärnteknisk verksamhet med strålsäkerhetsfrågor
erfarenhet av att organisera och leda arbetsgrupper
mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
säkerhetskoncept för olika typer av kärnkraftsreaktorer
säkerhetsanalyser
återkommande helhetsbedömningar
arbete med juridiska frågor
arbete i offentlig förvaltning.

Dina personliga egenskaper
För att bli framgångsrik i den här rollen behöver du vara kvalitetsmedveten, strukturerad samt ha god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har ett eget driv och engagemang i ditt arbete, arbetar serviceinriktat och har en god analytisk förmåga. En naturlig del av ditt arbete är att aktivt stötta den egna organisationen och bidra till kunskapsöverföring med kollegor och externa kontakter.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/sa-arbetar-vi/var-vardegrund/
som den https://www.forvaltningskultur.se/statliga-vardegrunden/
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor-for-dig-som-anstalld/
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. I den här rollen blir du anställd som utredare. Placeringsort är Solna eller Göteborg. Resor i tjänsten förekommer.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta tf enhetschef Karin Lindström, 08-799 42 61, eller Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Johan Persson, Saco-S, 08-799 40 27, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 och Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 11 maj 2026.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 400 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
