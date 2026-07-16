Gekås Ullared söker restaurangbiträde inför höstsäsongen 2026
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2026-07-16
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Vill du vara med och skapa härliga upplevelser i Sveriges mest välbesökta destination? Nu söker vi engagerade restaurangbiträden och köksbiträden till Gekås Ullareds restauranger. 💛
Hur ser en dag ut?
Dina arbetsuppgifter varierar och kan innefatta allt från förberedelse av enklare maträtter och servering till kassaarbete, påfyllning och att hålla rent och snyggt i restaurangerna. Du arbetar nära kök och servering och hjälper till där det behövs.
Här kan du läsa mer om våra nio restauranger 🍽️
Vad söker vi hos en medarbetare?
Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och trivs i ett högt tempo. Du gillar att arbeta i team och har ett genuint intresse för mat och människor. Erfarenhet från restaurang eller serviceyrke är meriterande, men inget krav, det viktigaste är din inställning och vilja att lära.
Våra restauranger är en viktig del av helhetsupplevelsen för våra besökare och erbjuder mat och service till ett stort antal gäster varje dag. Här blir du en del av ett team där samarbete och serviceglädje präglar arbetsdagen och där alla bidrar till en positiv upplevelse för våra gäster. Tillsammans är vi ett stort arbetslag som alla strävar mot samma mål, att överträffa kundens förväntan och skapa världens bästa shoppingupplevelse.
Omfattning:
Helger och lov
Vardagar och helger - 3-5 arbetsdagar i veckan inklusive varannan helg (Deltid)
Arbetstiderna är varierande och kan förläggas under dagtid, kvällar och helger.
Tillträde Vi kommer att tillsätta tjänster löpande för arbete över höstsäsongen med goda möjligheter att komma tillbaka till våren och sommaren 2027.
Inför eventuell anställning kan vi komma att göra en juridisk bakgrundskontroll. Dessa uppgifterna kommer inte att dokumenteras eller att sparas.
Förmåner På Gekås Ullared vill vi att våra medarbetare ska utvecklas, må bra och trivas på jobbet. Därför erbjuder vi ett paket med förmåner och initiativ som visar vår uppskattning.
Vi har avtalsenliga löner under Hotell och restaurangs kollektivavtalsområde. Vi erbjuder även restaurangbranschens kanske bästa Ob-tillägg. Läs mer här.
Kontakt Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med rekrytering@gekas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7689845-2102679". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gekås Ullared AB
(org.nr 556399-0877), https://jobb.gekas.se
Danska vägen 13 (visa karta
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311 60 ULLARED Arbetsplats
Gekås Ullared Jobbnummer
10004004