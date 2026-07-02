Gdpr-Koordinator / Dataskyddsspecialist
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2026-07-02
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Din nya roll
Nu söker vi en GDPR-koordinator / Dataskyddsspecialist till ett spännande uppdrag hos en ledande aktör inom försäkringsbranschen. Här får du en central roll i organisationens fortsatta utveckling inom dataskydd och GDPR, där du arbetar nära verksamheten och bidrar till att säkerställa hög kvalitet i processer, rutiner och efterlevnad.
Som GDPR-koordinator/Dataskyddsspecialist blir du en nyckelperson i organisationens dataskyddsarbete. Du ansvarar för att koordinera och utveckla GDPR-relaterade processer samt säkerställa att verksamheten uppfyller gällande dataskyddslagstiftning på flera internationella marknader.
Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med dataskyddsfrågor och vara ett viktigt stöd till verksamheten i det dagliga arbetet.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för hantering, koordinering och kommunikation kring registrerades rättigheter enligt GDPR för flera europeiska marknader.
Hantera, dokumentera och rapportera personuppgiftsincidenter.
Utveckla, förvalta och förbättra rutiner, processbeskrivningar och arbetsinstruktioner kopplade till GDPR.
Vara ett stöd till organisationens dataskyddsfunktion i olika dataskyddsrelaterade frågor.
Ansvara för översyn och kvalitetssäkring av verksamhetens behandlingsregister.
Säkerställa att informationstexter och integritetsinformation på webbplatser samt cookie-relaterade privacytexter är aktuella och följer gällande regelverk.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Augusti 2026 Slut: 2026-11-30, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Har erfarenhet av arbete som dataskyddsspecialist, GDPR-koordinator eller i en liknande roll.
Har mycket god kunskap om GDPR och praktisk erfarenhet av dataskyddsarbete.
Är van vid att arbeta med personuppgiftsincidenter och registrerades rättigheter.
Har erfarenhet av att ta fram och utveckla processer, rutiner och styrande dokument.
Behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum – vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005787-2081638". Arbetsgivare JobBusters Aktiebolag
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9988553