Gävle tingsrätt söker beredningsjurist

2026-01-21
Gävle tingsrätten är en medelstor domstol med Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun som domsområde. Vi är sammanlagt omkring 45 medarbetare.
Tingsrätten hör under Hovrätten för Nedre Norrland. Tingsrätten handlägger tvistemål, brottmål, ärenden och konkurser och avgör drygt 5 000 mål och ärenden om året.
Tingsrätten är centralt belägen med gång- och cykelavstånd till allmänna kommunikationer, butiker och restauranger. Det finns bra kommunikationsmöjligheter med tåg eller bil till och från Gävle och det går snabbt att ta sig till Arlanda.
I Gävleregionen finns bl a kilometerlånga stränder vid havet, skidåkning i Kungsberget, Boulognerskogen - en stadspark i centrala Gävle som erbjuder café, badstrand, motionsslinga m.m. Möjlighet att se ishockey på hög nivå finns också
Vi har en effektiv beredningsorganisation med goda resultat.

Dina arbetsuppgifter
Som beredningsjurist har du ett övergripande ansvar för notariernas introduktion och inledande utbildning avseende bland annat att gå igenom tingsrättens styrdokument och rutiner och se till att utbildningen i salsteknik likformas för alla notarier.
Du ansvarar för att tingsrättens skriftliga rutiner och lathundar för notariernas arbetsuppgifter är aktuella, korrekta och löpande uppdateras.
Du har ansvar för att notariernas delegationsordning är aktuell, bevakar att notarierna har rätt behörighet och informerar lagmannen om eventuella justeringar som bör göras vad avser notariernas behörighet.
Du stödjer handläggarchefen och handläggarna med juridiska frågor.
Du är en extra resurs som protokollförare, särskilt i brådskande situationer.
Du har en egen rotel och handlägger och avgör FT-mål, brottmål och domstolsärenden i enlighet med den behörighet för beredningsjurister som anges i tingsrättsinstruktionen.
I övrigt fullgör du de arbetsuppgifter som lagmannen kan komma att anvisa.
Kvalifikationer m.m.
Den vi söker är en skicklig jurist som har fullgjort notariemeritering vid tingsrätt med mycket gott resultat.
Som person är du målinriktad, samarbetsorienterad och vill engagera dig i domstolens utveckling. Du är noggrann och har hög arbetskapacitet samt är stresstålig.
Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin. Tingsrätten uppmuntrar fort- och vidareutbildning.
Provanställning om sex månader tillämpas.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Lagman
026-17 67 01
