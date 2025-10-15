Gatutekniker till stadsmiljö, vikariat
Ab Borlänge Energi / Trädgårdsanläggarjobb / Borlänge Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Borlänge
2025-10-15
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Borlänge Energi i Borlänge
Tänk att få vara med och skapa en trygg och fungerande vardag för Borlängeborna.
Hos oss är det möjligt!
Ditt uppdrag
Som gatutekniker har du en central roll i skötseln av Borlänge kommuns vägar och gator. Du kommer att tillhöra affärsområdet stadsmiljö som har ansvar för drift och underhåll av Borlänge kommuns offentliga utomhusmiljö.
I dina arbetsuppgifter ingår hantering av trafikskyltar, tillsyn av trafikljus, trafikmätningar och hastighetspåminnare. I uppdraget ingår även drift och underhåll av parkeringsautomater. Andra arbetsuppgifter inom affärsområdet kan bli aktuella.
En av våra medarbetare ska vara föräldraledig, därför erbjuder vi dig ett tidsbegränsat uppdrag på cirka 16 månader.
Dina kollegor
Vi erbjuder dig att bli en del av en grupp som varje dag arbetar för ett mer hållbart samhälle. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som arbetar självständigt, tar ansvar och skapar framgång tillsammans. Några ord från din framtida chef Jonas Jonsson:
• Hos oss får du en viktig del i arbetet för en trygg, inkluderande och hållbar stadsmiljö!
Din kompetens
Vi söker dig som har en yrkesförberedande gymnasieutbildning med praktiskt lärande och några års relevant yrkeserfarenhet. Det är önskvärt med genomförd utbildning Arbete på väg nivå 1.1-1.3. För tjänsten krävs körkort (B).
Vi söker dig som uppskattar att arbeta i utomhusmiljö. Du är noggrann, strukturerad, lyhörd och ansvarstagande. Du har förmågan att snabbt skifta fokus och har en framåtsträvande inställning.
Vår arbetsplats
Som anställd på Borlänge Energi erbjuder vi flera förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid och arbetstidsförkortning.
Borlänge Energi ägs av Borlänge kommun. Det innebär att vi arbetar för alla Borlängebor och med hela kommunen. Förutom att utveckla och leverera tjänster och produkter inom energi för boende och företag jobbar vi också mot ett klimatneutralt Borlänge.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämlikhet där medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet tillsammans. Hos oss blir du inte bara anställd, du är en del av ett större uppdrag. Med hållbarhet i varje tanke och handling skapar vi förutsättningar för framtidens Borlänge.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, vikariat vid föräldraledighet. Publiceringsdatum2025-10-15Tillträde
Tillträde snarast möjligt.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är den 9 november 2025.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se
Vänligen respektera att vi inte vill bli kontaktade av annonssäljare, rekryterare eller motsvarande, gällande denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Borlänge Energi
(org.nr 556005-5385), http://www.borlange-energi.se
Nygårdsvägen 9 (visa karta
)
781 28 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge Energi Kontakt
Enhetschef gatudrift
Jonas Jonsson 0243-73121 Jobbnummer
9558539