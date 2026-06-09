Gatuköksbiträde

Battal Gatukök i Helsingborg AB / Kockjobb / Skellefteå
2026-06-09


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Arbetsgivare: Battal Gatukök i Helsingborg AB

Battal Gatukök i Helsingborg AB söker ett gatuköksbiträde för tillsvidareanställning på heltid.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Dina arbetsuppgifter
• Tillagning av snabbmat och enklare maträtter
• Grillning och matberedning
• Förberedelse av råvaror
• Kundservice och kassaarbete
• Städning och rengöring
• Övriga sedvanliga arbetsuppgifter inom gatukök

Kvalifikationer
• Minst 2 års erfarenhet av arbete inom restaurang, gatukök eller liknande verksamhet
• Förmåga att arbeta självständigt och i högt tempo
• Serviceinriktad och ansvarstagande

Anställningsvillkor:
• Tillsvidareanställning, heltid (100 %)
• Villkor enligt kollektivavtal eller bättre villkor

Tillträde enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: Ekremkutlay47@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Battal Gatukök i Helsingborg AB (org.nr 556404-8550)
Storgatan 38 93651 (visa karta)
936 51  JÖRN

Jobbnummer
9955295

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