Gatuköksbiträde
Battal Gatukök i Helsingborg AB / Kockjobb / Skellefteå Visa alla kockjobb i Skellefteå
2026-06-09
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Arbetsgivare: Battal Gatukök i Helsingborg AB
Battal Gatukök i Helsingborg AB söker ett gatuköksbiträde för tillsvidareanställning på heltid.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
• Tillagning av snabbmat och enklare maträtter
• Grillning och matberedning
• Förberedelse av råvaror
• Kundservice och kassaarbete
• Städning och rengöring
• Övriga sedvanliga arbetsuppgifter inom gatukökKvalifikationer
• Minst 2 års erfarenhet av arbete inom restaurang, gatukök eller liknande verksamhet
• Förmåga att arbeta självständigt och i högt tempo
• Serviceinriktad och ansvarstagande
Anställningsvillkor:
• Tillsvidareanställning, heltid (100 %)
• Villkor enligt kollektivavtal eller bättre villkor
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: Ekremkutlay47@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Battal Gatukök i Helsingborg AB
(org.nr 556404-8550)
Storgatan 38 93651 (visa karta
)
936 51 JÖRN Jobbnummer
9955295