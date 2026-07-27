Gatuingenjör
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen / Byggjobb / Nyköping Visa alla byggjobb i Nyköping
2026-07-27
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Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Gata, Park och Hamn, Nyköping Vatten, Renhållningen, Måltidsservice och Kommunfastigheter. Dessa stöds av en projektavdelning, ekonomiavdelning, samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 tillsvidareanställda och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.
Gata, park och hamn ansvarar för drift, underhåll och utveckling av gator, parker och Nyköpings hamn på uppdrag av, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt vissa fritidsanläggningar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten ska se till att Nyköping har ett funktionellt och säkert gatu- och vägsystem som tillgodoser trafikanternas behov av tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Välskötta gator, vackra parkmiljöer, säkra lekplatser och en levande hamn ska göra Nyköping till en attraktiv ort för både invånare och besökare.
Enheten Planering och utredning söker nu en gatuingenjör som kompletterar övriga gatuingenjörer i enhetens arbete. Du kommer att ingå i ett glatt gäng som består av 18 personer med flera olika professioner. Enhetens arbete sker i nära samverkan med kollegorna på driftenheterna för gata, park och hamn samt andra verksamheter och förvaltningar inom Nyköpings kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som Gatuingenjör kommer du att driva och följa upp projekt som utvecklar Nyköpings offentliga miljöer. Du leder och bevakar projekt från idé till genomförande och ansvarar för utredning, projektering samt teknisk och ekonomisk uppföljning, där du har stort eget ansvar att bevaka och fatta beslut i frågor som rör verksamheten.
Du bidrar aktivt till det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom Gatuområdet och fungerar som sakkunnig i samverkan med andra förvaltningar och verksamheter. I tjänsten ingår även handläggning av TAplaner, medverkan i detaljplanearbete, granskning av detaljplaner, tillståndshantering samt att besvara synpunkter och frågor från allmänheten kopplat till enhetens projekt och uppdrag.Kvalifikationer
Du som söker har:
• Utbildning inom bygg och anläggningsområdet eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Intresse av frågor som samhällsbyggnad och infrastruktur.
• God förmåga att kommunicera flytande i svenska både i tal och skrift.
• Grundläggande kunskaper att kommunicera på engelska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i Officepaketet.
• B-körkort.
Meriterande är:
• Erfarenhet av anläggningsarbeten från projektering till genomförande.
• Goda kunskaper i entreprenadjuridik och ekonomi.
• Erfarenhet av att driva projekt inom bygg och anläggningsområdet.
• Datakunskaper inom GIS-miljö och Qgis.
• Kunskaper inom Topocad och Autocad.
• Kunskaper i Lagen om Offentlig Upphandling.
Som person är du en lagspelare med god samarbetsförmåga, är social och har lätt för att kommunicera i tal och skrift. Du arbetar strukturerat, har en god organisatorisk förmåga och slutför det du påbörjar. Du är prestigelös, delar gärna med dig av din kunskap och trivs i en roll där samarbete och tekniska frågor går hand i hand. Vi ser gärna att du har god lokalkännedom.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335706". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940)
Tillverkarvägen 2 (visa karta
)
611 45 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Kontakt
Sveriges ingenjörer sverigesingenjorer@nykoping.se +46155457938 Jobbnummer
10012076