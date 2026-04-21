Gatuingenjör
2026-04-21
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du är med och gör skillnad - varje dag.
Enheten Drift och förvaltning ansvarar för kommunens mark och allmänna platser. Vi arbetar med drift, underhåll och utveckling av bland annat vägar, broar, parker och naturmiljöer.
Vi är en beställarorganisation med bred kompetens inom upphandling och projektstyrning. Här arbetar 17 kollegor, varav fyra gatuingenjörer med olika specialistområden.
Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt och utvecklande uppdrag där du tillsammans med engagerade kollegor är med och formar framtidens Gävle - i en arbetsmiljö där förbättring, nytänkande och utveckling är en självklar del av vardagen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-21
Beskrivning av arbetsuppgifter
Nu söker vi en gatuingenjör med huvudsaklig inriktning mot vinterväghållning, samt avtalsuppföljning inom gatu- och parkdrift.
Du har en central roll, tillsammans med två kollegor, i att säkerställa en fungerande stadsmiljö året runt, där vinterväghållningen är ett prioriterat och verksamhetskritiskt område.
Du arbetar både strategiskt och operativt och ansvarar för hela processen från planering och upphandling till genomförande, uppföljning och utveckling.
I rollen ingår att:
* planera, leda och följa upp vinterväghållning och driftentreprenader
* ansvara för beställning, styrning och uppföljning av entreprenader och avtal
* ta fram underlag och genomföra upphandlingar enligt LOU
* genomföra tillsyn, besiktningar och uppföljning av driftavtal
* ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning inom ansvarsområdet
* samordna aktörer och säkerställa kvalitet i leveranser
* bidra som sakkunnig i investerings- och exploateringsprojekt
* utveckla arbetssätt, kvalitet och effektivitet inom verksamheten
Arbetet är publikt och uppmärksammas regelbundet av invånare och media. Du har en viktig roll i att kommunicera, hantera ärenden och bidra med tydliga underlag till politiska beslut.
Jour och beredskap
Tjänsten innebär beredskap (jour) under vinterperioden (cirka 15 oktober 30 april).
Du ingår i en beredskapsgrupp där ni turas om att ha jour var fjärde vecka.
Under jouren ansvarar du för att:
* bedöma behov av åtgärder
* initiera insatser
* samordna entreprenörer vid exempelvis snöröjning och halkbekämpningKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* högskole-/universitetsutbildning inom väg- och vatten, anläggningsteknik eller motsvarande, alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
* erfarenhet eller god kunskap inom vinterväghållning, drift och underhåll
* erfarenhet av att arbeta med uppföljning av entreprenader eller avtal
* förmåga att arbeta med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
* B-körkort
* goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* god datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
* möjlighet att delta i beredskapstjänstgöring
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet från drift- och/eller anläggningsbranschen, som beställare eller utförare
* erfarenhet av projektledning eller byggledning
* kunskap inom entreprenadjuridik (t.ex. AMA, AB/ABT, ABFF)
* erfarenhet av upphandling enligt LOU
* erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
* erfarenhet av tillsyn, besiktning och uppföljning av driftavtal
* Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och planeringsstark
Du planerar, organiserar och följer upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Samarbetsorienterad
Du har ett prestigelöst förhållningssätt och arbetar för lösningar som gynnar helheten.
Lösningsorienterad
Du kan snabbt analysera situationer och hitta genomförbara lösningar.
Kommunikativ och trygg i extern roll
Du uttrycker dig tydligt i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Du är trygg i kontakter med invånare, entreprenörer, politiker och media.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311966".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
801 84 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort.
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Vision
Carina Busk Ottosson 026-178313
