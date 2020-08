Gatu- och trafikingenjör - Staffanstorps kommun, Teknik - Byggjobb i Staffanstorp

Staffanstorps kommun, Teknik / Byggjobb / Staffanstorp2020-08-25I Staffanstorp finns många kreativa tankar och idéer om hur vi vill utveckla vår kommun i framtiden - och viljan och förmågan att förverkliga detta! Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med ca 25 000 invånare, ett utmärkt näringslivsklimat och attraktiva boendemiljöer. Våra ca 1000 anställda arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. I Staffanstorps kommun tänker vi utanför ramarna och långsiktigt.Stadsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar som arbetar med plan och exploatering, miljö och bygglov, tekniska frågor samt geografisk information.På avdelningen är vi 13 kollegor som delar på ansvaret för Tekniska avdelningens uppdrag. Gruppen arbetar tillsammans med övriga avdelningar inom Stadsbyggnadsförvaltningen med att planera och genomföra kommunens exploaterings- och markanvisningsprojekt samt hanterar drift och investering av kommunens tekniska anläggningar. Samarbete, lösningsfokus och gemensamma kreativa processer i ett prestigelöst klimat genomsyrar arbetet.2020-08-25I ditt arbete kommer du att vara delaktig i hela processen från övergripande planering till drift och underhåll med avseende på trafiksäkerhet och gatumiljö. Du bidrar med din tekniska kompetens för att bevaka tekniska avdelningens ansvarsfrågor i olika delar av stadsbyggnadsprocessen. Tjänsten svarar för samtliga trafikfrågor inom kommunen. Du kommer att ha en beställarroll för utredning och projektering i tidigt skede samt mot entreprenörer. Tyngdpunkten i ditt ansvar ligger på genomförandefasen av projekten och löpande trafik- och gaturelaterade frågor. Gemensamma kreativa processer genomsyrar vårt arbetssätt och du kommer många gånger att vara den som ansvarar för att förverkliga idéerna och samordna olika intressen. En god samarbetsförmåga är därför av stor vikt, men också att du är självgående och van att ta ansvar.Exempel på sådant du kommer att hantera är:Medfinansieringsprojekt och samarbete med Trafikverket, Skånetrafiken med flera externa organisationerHantering och besvarande av remisser, medborgarförslag och liknandeDelegation på lokala trafikföreskrifterHandläggning av grävningstillstånd och trafikanordningsplanerÄrendehantering och föredragande av ärenden för politikenTrafiksäkerhet, parkering, tillgänglighet etc. i befintliga miljöer och nybyggnadsprojektVi är en renodlad beställarorganisation där huvuddelen av utförandet ligger på externa konsulter och entreprenörer. Mindre utredningar och åtgärdsförslag ansvarar du själv för att ta fram men i lite större ärenden kommer du att leda utredningar som genomförs av konsulter. Att planera, organisera och strukturera ditt eget arbete ingår i arbetsuppgifterna. Likaså att granska handlingar och vara remissinstans i trafik- och gaturelaterade frågor.Utöver samarbete med de olika avdelningarna inom stadsbyggnadsförvaltningen, och externa parter såsom Trafikverket och konsulter, kommer du att arbeta i nära dialog med kommuninnevånare, politiker, och kommunens olika förvaltningar. Med en liten organisation i en växande kommun finns stora möjligheter att vara med och påverka utvecklingen i både Staffanstorp och regionen. Du kommer att vara med och vidareutveckla såväl stadsbyggnadsförvaltningens och avdelningens arbetssätt som dina kollegor.Tillsammans växer vi.Vi ser gärna att du har:Minst 3 års akademisk utbildning med inriktning mot mot trafik, samhällsplanering, infrastruktur eller annan lämplig utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigErfarenhet av att arbeta med trafik- och gatumiljö i olika skeden från planering till genomförandeGod kommunikationsförmåga och stor lyhördhet, du har lätt för att uttrycka dig på svenska i både tal och skriftEtt stort engagemang och en förmåga att driva flera processer samtidigtErfarenhet av att jobba kommunalt eller i annan politiskt styrd organisation är meriterandeSom person är du drivande och uppskattar att arbeta i en organisation som värdesätter kvalitet och kostnadseffektivitet. En löpande urvalsprocess kan komma att användas och vi kan komma att anställa innan ansökningstiden löpt ut. Så vänta inte med att skicka in din ansökan.Vill du veta mer om vår kommun så gå in på www.staffanstorp.se. Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun, vill du bli deltidsbrandman? Ring 046-25 11 90 och prata med oss, eller hör av dig till räddningstjänstens mailadress: rtj @ staffanstorp.se.Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Varaktighet, arbetstid
Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2020-09-21