Gatu/ parkarbetare säsong 2026
2026-03-06
Publiceringsdatum2026-03-06Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Vill du delta i arbetet för att göra Göteborg till en ren och grön stad?
På Stadsmiljöförvaltningen under avdelningen Drift och underhåll är du med och tar hand om härliga utomhusmiljöer, som både göteborgare och besökare kan njuta av.
Vårt verksamhetsområde Grönt arbetar med skötsel och underhåll av stadens parker, lekplatser, gatuträd, grönytor mm. Vi sköter också utemiljöer på skolor, särskilda boenden samt vid kulturfastigheter.
Som parkarbetare hos oss arbetar du på någon av våra fyra enhetsområden fördelat geografiskt över Göteborg och du kommer att utföra sedvanligt arbete med skötsel och underhåll av stadens planteringar, träd, lekplatser och grönytor. Några exempel på arbetsuppgifter är, häckklippning, ogräsrensning och sandlådefräsning, men även bevattning, beskärning samt plantering. Vi utför också slåtter av mindre ängsytor och arbete med att bekämpa invasiva arter. Vill du delta i detta fantastiska arbete som säsongsanställd parkarbetare här hos oss?
Vi söker nu säsongsanställda till våra arbetslag i Centrum, Väster, Öster samt på Hisingen.
Skötseln enheternas säsong är från mars/april till september/oktober. Start- och slutdatum kan variera och det finns goda möjligheter till förlängning av anställningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en grön utbildning, exempelvis gymnasieutbildning kompletterad med en ettårig trädgårdsutbildning, trädgårdsgymnasium eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du ska ha god samarbetsförmåga men också ha förmåga att självständigt kunna ansvara för utförandet av arbetsuppgifterna. Du ska ha grundläggande datakunskaper och kunna hantera mejl samt tidsrapporteringssystem i dator och telefon. Meriterande är även om du har motorsågskörkort AB, utbildning för röjsåg och arbete på väg 1.
B-körkort är ett krav (körkort för manuell bil). Vi ser gärna att du har god körvana då du har bilen som verktyg i arbetet.
Du ska ha god samarbetsförmåga men också ha förmåga att självständigt kunna ansvara för utförandet av arbetsuppgifterna. Du är en person som kan se helheten likaväl som detaljerna i arbetet.
Förvaltningen anser att mångfald bland våra medarbetare bidrar till att utveckla såväl vår verksamhet som gemenskapen på arbetsplatsen.
Rekrytering sker löpande, välkommen med din ansökanAnställningsvillkor
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/ Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1157". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Sarah Högnedal sarah.hognedal@stadsmiljo.goteborg.se 031-3684760 Jobbnummer
