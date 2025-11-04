Gatu -och parkarbetare
2025-11-04
Driftenheten är en av fem enheter som ingår i Samhällsbyggnadsverksamheten.
Enheten är indelad i tre olika områden; VA, gata och park. Nu söker vi en ny kollega med bred kunskap inom drift, underhåll och skötsel som kan arbeta både inom område gata och park.
Din roll
I rollen som gatu- och parkarbetare kommer du att arbeta med drift och underhåll av offentliga utemiljöer. Vårt ansvarsområde är brett och sträcker sig över parker, gator, skog, rekreationsområden, idrottsplatser samt bad- och ishallar, inklusive vinterväghållning.
Vi är en liten arbetsgrupp med ett varierat och samhällsviktigt uppdrag, där alla har olika ansvar inom enheten men vid behov täcker vi upp för varandra i övriga delar av verksamheten. Snöröjning ingår i tjänsten och beredskap kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och trivs att arbeta ute oavsett årstid och väder. Du har ett gott värdskap och strävar alltid efter att leverera god service och kvalitet till dem vi är till för. Då rollen innebär många varierade arbetsuppgifter är det viktigt att du är prestigelös och flexibel. För den här rollen värdesätter vi bred kunskap inom drift och skötsel för att kunna bidra till alla delar av vår verksamhet.
Vi söker dig med:
- Utbildning inom mark-/grönyteskötsel eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Vana att hantera olika typer av maskiner, såsom traktor, redskapsbärare och gräsklippare
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
- B-körkort då du kommer köra bil i tjänsten
I denna rekrytering lägger vi stor vikt på personlig lämplighet. Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
