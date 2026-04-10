Gateway Forwarder Air / Flygspeditör
Geodis Sweden AB / Speditörsjobb / Malmö Visa alla speditörsjobb i Malmö
2026-04-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Geodis Sweden AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
GEODIS är ett av Sveriges största speditionsföretag inom sjö och flyg. Vårt team Gateway Air agerar som intern supportfunktion till våra flygavdelningar runt om i Sverige genom att samlasta och transportera frakt via flyg för deras kunder. Vi kan erbjuda ett lärorikt, roligt och fartfyllt arbete med ett brett kontaktnät. Du får en helhetsbild av transportkedjan och utgör ett viktigt internt stöd för våra flygkollegor med din expertis.
GEODIS är en global logistikleverantör med rötter i Göteborg. Hos oss får du chansen att arbeta i en dynamisk och internationell miljö med härlig gemenskap. Vårt mål är att vara den bästa arbetsplatsen för våra anställda, där alla har möjlighet att utvecklas. Jämställdhet och mångfald är några av nycklarna till vår framgång, och vi är stolta över att ha en jämställd ledningsgrupp och 50 % kvinnliga chefer.
Om tjänsten Som Gateway Forwarder Air arbetar du för att hitta bästa möjliga flygtransporter för gods utifrån våra kunders behov. Du tar löpande emot bokningar av sändningar och prisförfrågningar från GEODIS flygkontor i Sverige. Dina primära kunder är våra interna flygkontor men du har även kontinuerlig kontakt med flygbolag, terminaler, åkerier och våra agenter runt om i världen. Teamet ingår i ett stort globalt nätverk och har många kontaktytor både internt och externt, där stora delar av den dagliga kommunikationen sker på engelska.
I arbetsuppgifterna ingår:
Inköp av pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga transportlösningar inom flyg.
Bokningar mot flygbolag och åkerier.
Uppföljning och återrapportering av sändningar.
Säkerställa att sändningen går från A till B.
Dokumentation och löpande fakturering.
Hantering av reklamationer.
Bidra till teamets utveckling och förbättring av arbetssätt och processer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering är på vårt kontor i Malmö. Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete i linje med vår remote work policy, gemensam frukost varje vecka, lunchsubvention och mycket mer!
Din profil Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas inom spedition tillsammans med oss och bidra till att leverera förstklassig service och smarta lösningar till våra kunder. Du har minst tre års erfarenhet av att arbeta med spedition inom flyg och det är en fördel om du har jobbat i vårt produktionssystem CW1 tidigare. Eftergymnasial utbildning inom logistik eller spedition är meriterande. Svenska och engelska används dagligen i arbetet, därför behöver du tala och skriva båda språken obehindrat.
Rollen passar dig som är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och tycker om att jobba i team. Du är lösningsorienterad, flexibel och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt med god struktur. Du är även mån om att alltid ge god service och att leverera ditt arbete med hög kvalitet.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och arbeta efter våra värderingar: Engagemang, Innovation, Förtroende, Solidaritet och Passion.Publiceringsdatum2026-04-10Så ansöker du
Låter detta som ett intressant jobb för dig, tveka inte att ansöka idag! För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Per Edberg på per.edberg@geodis.com
.
Intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt men senast 2026-04-26.
GEODIS har kollektivavtal och ett nära samarbete med Unionen. Kontaktperson: Tommy Sidén, tel +46 10 16 31828. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7547780-1940239". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Geodis Sweden AB
(org.nr 556056-0665), https://jobb.ff.geodis.com
Bronsåldersgatan 4 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
Geodis Jobbnummer
9848100