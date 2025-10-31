Gata/parkarbetare Habo kommun
Habo kommun, Tekniska förvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Habo Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Habo
2025-10-31
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo kommun, Tekniska förvaltningen i Habo
Habo Kommun ligger i södra vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner.
Tekniska Förvaltningen består av sex enheter, fastighets-, plan& exploatering-, bygg-, kost-, VA-, Gata/Parkenheten.
Gata/Parkenheten består av 20 medarbetare och vårt mål är att skapa en inbjudande miljö att vistas i samt att erbjuda invånarna en god kommunalteknisk service.
Engagemang - Närhet - Ansvar är våra grundvärderingar som avspeglar sig i vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa trygga, gröna och välskötta miljöer för Habo kommuns invånare?
I det dagliga arbetet ingår bl.a. skötsel av grönytor, lekplatser, parker och förskolor.
Vintertid är snöröjning / halkbekämpning en av de viktigaste uppgifterna och beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
Det kommer att krävas att du kan arbeta i grupp samtidigt som du är självgående och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann och kvalitetsmedveten, har god samarbetsförmåga, stark egen motivation och initiativförmåga. Vilja att utveckla individen, gruppen och verksamheten är en självklarhet.
Vi lägger därför stor vikt på samarbetsförmåga, social kompetens och personliga egenskaper.Kompetenser
o B-körkort krav, B-E-körkort är meriterande
o Arbete på väg
o God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Önskvärt är att du har en avslutad gymnasieutbildning tex Naturbruk, bygg o anläggning eller annan likvärdig utbildning.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mikael Norell mikael.norell@habokommun.se 036/4428367 Jobbnummer
9582603