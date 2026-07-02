Gata och parkchef
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2026-07-02
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Gata och parkchef
Vill du ta dig an ett brett och viktigt uppdrag där du får kombinera ledarskap, teknik och samhällsutveckling? I Hjo kommun söker vi nu en gata- och parkchef som vill utveckla och förvalta våra offentliga miljöer — tidiga skeden och projektering till färdig anläggning och långsiktig drift.
Här får du en central funktion i förvaltandet och utvecklandet av vår anrika trästad, våra grönområden och vackra placering vid Vätterns strand, en plats som ligger varmt om hjärtat hos många.
Du blir en del av samhällsbyggnad och har i din verksamhet stöd av två arbetsledande chefer. Dessa ansvarar för gata och va-nät respektive park, där varje område är organiserat i en egen enhet.
I rollen har du ett helhetsansvar för kommunens gatu- och parkverksamhet. Det innebär att du leder, planerar och följer upp både investeringar och drift, samtidigt som du säkerställer att våra miljöer är hållbara, funktionella och attraktiva för invånare och besökare. Uppdraget är brett och varierat, du rör dig mellan strategiska frågor och operativt genomförande, mellan skrivbord och verklighet.
Du deltar i arbetet kring att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar samt ansvarar för att styra konsulter och interna resurser. Du leder investeringsprojekt från idé till färdig anläggning och har ett tydligt fokus på kvalitet, ekonomi och genomförbarhet. Parallellt ansvarar du för drift och underhåll av gator, va-nät, parker, lekplatser och grönytor.
Som chef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du arbetar nära stadsarkitekt, planarkitekt och exploateringsingenjör och har en viktig roll i dialogen med politiken. Upphandlingar är en naturlig del av arbetet, liksom frågor som rör trafiksäkerhet, tillgänglighet och klimatanpassning.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning och/eller erfarenhet inom förvaltning och utveckling av offentlig miljö. Du har gedigen erfarenhet av projektledning inom gata, park eller anläggning och är van att driva projekt hela vägen från idé till färdig lösning. Du har god förståelse för ekonomi, entreprenadjuridik och offentlig upphandling.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet, kunskap inom dagvatten och klimatanpassning samt vana att arbeta i kartsystem eller grafiska informationssystem. Erfarenhet av BAS-P/BAS-U eller projektledningscertifiering är också positivt.
Framför allt söker vi dig som person. Vi ser gärna att du är en trygg och tydlig ledare som får saker att hända. Det här är en roll som kräver engagemang och intresse för den miljö vi verkar i. Du har en stark teknisk grund, men också förmågan att se helheten och skapa sammanhang mellan projektplanering, investering och drift. Du arbetar strukturerat, följer upp och driver arbetet framåt, samtidigt som du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika intressenter – från medborgare till entreprenörer och politiska företrädare.
Hos oss får du ett uppdrag där du gör konkret skillnad. Du bidrar till att projekt genomförs i tid, inom budget, med rätt kvalitet, och till att skapa långsiktigt hållbara lösningar som uppskattas av dem som bor och verkar i Hjo.
Vänligen notera att tjänsten omfattas av säkerhetsprövning.
Välkommen med din ansökan!
Ansökan och rekrytering
Vi ber dig skicka in din ansökan via Visma Recruit genom länken i annonsen. Observera att ansökningshandlingar till kommunal verksamhet är allmänna handlingar. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig läsa informationen på hjo.se innan du skickar in din ansökan.
I våra rekryteringar använder vi oss vid behov av digital referenstagning via RefApp och personlighetstest via Jobmatch.
Vi välkomnar gärna frågor från dig som kandidat, men undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Inför en eventuell anställning behöver du kunna uppvisa relevanta betyg eller legitimation, giltig ID-handling, eventuellt arbetstillstånd samt körkort. Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning.
Vi påbörjar rekrytering efter semesterperioden och kan löpande göra urval.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-31 Tillträde enligt överenskommelse pensionsavgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo Kommun
(org.nr 212000-1728)
544 81 HJO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjo kommun, Teknisk service Gata/Park Kontakt
Kommunens växel
Fackliga företrädare: Vision 0503-350 00 Jobbnummer
9988951