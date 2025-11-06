Gästvärd till en nöjesanläggning i Borås
Vi är ett centralt beläget escape game anläggning som erbjuder fysiska äventyrsspel i Borås.
Vi söker en gästvärd som kan ta emot gäster som besöker våra banor. Din främsta uppgift är att se till alla som kommer till oss får en bra upplevelse och även hålla lokalen rent och snyggt.
Detta är en timanställning vid behov, arbetstider varierar men det är främst helger och vardagskvällar. Timlön på 115 kr/h exkl semesterersättning, OB +50% på fredagar efter kl 18 och lördagar efter kl 16. Passar bra som deltidsjobb vid sidan av studier eller vid sidan om annan syssla. Finns möjlighet att få fler timmar under sommaren.
Vi söker någon som är serviceinriktad och kan ta vissa initiativ själv.
Rekryteringen sker löpande och vi kontaktar endast dem som går vidare i rekryteringen. Första kontakten sker via telefon, därefter en timmes på plats intervju och till sist betald provjobb. Så ansöker du
