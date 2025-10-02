Gästservicemedarbetare | Säsongsanställning
2025-10-02
Bli en del av Sveriges största privatägda skidkoncern! Vi samarbetar nära med medarbetarna på våra anläggningar, vilket gör mötet med människor - både gäster och kollegor - ständigt givande. Nu söker vi dig som vill vara med och leverera det bästa Skidsverige har att erbjuda. Ta chansen och bli en del av vårt team!
Dina uppgifter
Som gästservice-medarbetare på vårt huvudkontor i Karlstad har du ett varierande arbete. Du är en del av den grupp som säljer våra produkter och hjälper våra gäster att boka sin skid- eller cykelsemester på någon av våra två anläggningar, Branäs och Kungsberget.
Din huvudsakliga uppgift är att hjälpa och vägleda våra gäster på distans och därmed behöver du vara bekväm med att tala i telefon som är vårt främsta verktyg. Våra gäster vänder sig också till gästservice på plats med frågor eller eventuella bekymmer - och då är du den trygghet de söker. Digitala verktyg som mail, chatt och sociala medier förekommer också.
Utöver ovanstående arbetsuppgifter så har gästservice en nära kontakt med anläggningarna och hjälper också till med frågor som rör andra avdelningar. Vi arbetar i bokningssystemet R360, samt flera andra IT-system.
Tjänsten innefattar dag- och kvällsarbete samt helger och det är viktigt att du är flexibel och lösningsorienterad.
Vi erbjuder...
En inspirerande och meriterande arbetsplats med en härlig sammanhållning. Som anställd hos oss får du också gratis liftkort och hyrutrustning, rabatt på boende för familj och vänner, förmånliga priser i restauranger och butiker på våra anläggningar och mycket mer.
Vem är du?
Du har ett brinnande intresse för service och en förmåga att sätta dig in i och förstå våra gästers situation. Du är också stresstålig och trivs att arbeta i ett högt tempo och ser snabba förändringar som något positivt. Du är samtidigt strukturerad och organiserad och ställer upp när det behövs. Att du är glad och positiv ser vi som en självklarhet.
Krav
Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift. Det är ett plus om du även kan danska.
Meriterande
Erfarenhet av R360.
Behärskar danska språket.
Ansök
Detta är en säsongsanställning under vintersäsongen med en omfattning på upp till 80%. Arbetet pågår ungefär från november till april beroende på säsongens längd och verksamhetens behov. Sista ansökningsdag är 30 september, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Caroline Bejmo, caroline.bejmo@branasgruppen.se
, 054-132603. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Branäsgruppen AB
(org.nr 556694-2107) Arbetsplats
Branäsgruppen Kontakt
Caroline Janäng Bejmo caroline.bejmo@branasgruppen.se Jobbnummer
9537753