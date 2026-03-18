Gårdskarl/kvinna med trädgårdsintresse
2026-03-18
Vill du jobba utomhus i ett härligt gäng?
Hos oss på Gräscenter får du ett aktivt jobb där ingen dag är den andra lik! Vi jobbar med gräs, sedum och utemiljö - och vi letar nu efter dig som vill bli en del av vårt team.
Du kommer att vara med där det händer - möta kunder, jobba praktiskt och bidra till vår dagliga verksamhet.
Vad kommer du att göra?
• plocka och hantera sedum och gräsrullar
• fylla upp butiken med frö och gödning
• hjälpa och lasta våra kunder, både för hand om med lastmaskin
• ge service till privatpersoner, tex med lastsäkring
• sköt om våra ytor (gräsklippning mm)
• vaktmästeri, ärenden och hålla ordning på anläggningen
Vem är du?
Vi tror att du:
• gillar att ta i och jobba fysiskt
• är social, trevlig och gillar kundkontakt
• kan, eller vill lära dig, att köra lastmaskin
• är händig och lösningsorienterad
• trivs med att jobba utomhus
• inte är allergisk mot gräs eller pollen
Varför jobba hos oss?
Hos oss blir du en del av ett familjärt team där vi hjälper varandra, har kul på jobbet och tillsammans skapar bra resultat.
B körkort samt tillgång till egen bil är ett krav.
Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: jobb@grascenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Team Eskilstuna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gräscenter i Eskilstuna AB
(org.nr 556117-8970)
Kolunda Farm (visa karta
)
635 19 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gräscenter I Eskilstuna Aktiebolag Kontakt
Lisa Lövenros jobb@grascenter.se 0730710113 Jobbnummer
9806065