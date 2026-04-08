Gårdsföreståndare Djur- och kulgården
2026-04-08
En unik chans att leda en verksamhet där djur, människor och gemenskap står i centrum.
Djur- och Kulgården i Torvalla är en ideell förening som erbjuder en trygg, inkluderande och meningsfull mötesplats för barn, ungdomar, vuxna och personer med funktionsnedsättning. Vi kombinerar fritidsgårdsverksamhet med att lära ut grunder i djurhållning och ridning - och nu söker vi en ny gårdsföreståndare som vill vara hjärtat i vår verksamhet.
Föreningens verksamhet bygger i stor utsträckning på den anställda gårdsföreståndaren. Denne sköter driften av gården under vardagar, tar emot barn, ungdomar, funktionsnedsatta, leder ponnygrupper och handleder alla personer som gården tar emot i form av praktik, arbetsträning etc.
Som gårdsföreståndare ansvarar du för den dagliga driften av gården och är den person som håller ihop verksamheten. Rollen är både praktisk och social - du arbetar nära djuren, besökare, praktikanter och ideella krafter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga skötseln av gården och våra djur.
Leda ponnygrupper och ridning för barn och personer med funktionsnedsättning.
Ta emot och handleda praktikanter, feriearbetare och personer i arbetsträning.
Samverka med styrelsen, ideella krafter och samarbetspartners.
Planera och genomföra aktiviteter på gården.
Bidra till en trygg, inkluderande och välkomnande miljö för alla besökare.
Om du:
Trivs med att arbeta med barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Är trygg, ansvarstagande och bra på att skapa struktur.
Har förmåga att leda grupper och lära ut grunderna i ridning i samarbete med både personal och ideella.
Är flexibel och lösningsorienterad - gården är en levande plats där dagarna varierar.
Har ett varmt bemötande och vill bidra till en social mötesplats där alla känner sig välkomna.
Då är detta något för dig!
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar varför du vill bli vår nya gårdsföreståndare.
Vi intervjuar löpande och tjänsten tillsätts när rätt person hittas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Vi tar emot ansökningar via e-post
E-post: djurochkulgarden@yahoo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan gårdsföreståndare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kfuk-Kfum
, https://kfum-kfukdjurochkulgarden.myclub.se/
Kolvedsvägen 78 (visa karta
)
831 73 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sekreterare Djur- och Kulgården
Malin Eriksson 073022 70 62 Jobbnummer
