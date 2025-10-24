Gårdsarbete värphöns utanför Linköping
2025-10-24
Vi söker dig som vill arbeta med lantbruksdjur och trivs med ett tufft och varierande arbete! På vår gård behöver vi nu förstärkning i det dagliga arbetet med en 50% tjänst. Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Daglig skötsel och tillsyn av värphöns
äggpackning
Städning och utgödsling
Enklare reparationer och underhåll på gården
Ensamarbete - du behöver vara självgående och ansvarstagandeOm tjänsten
provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Start: Omgående
Arbetstid: enligt kollektivavtal
Lön: Enligt Kollektivavtal
Vi söker dig som:
Har ett intresse för lantbruksdjur
Är praktiskt lagd och redo för ett fysiskt arbete.
Har förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav
Kan flytande svenska eller engelska
arbetet är vardagar måndag-fredag
07:00-11:00.
Låter detta som något för dig? skicka din ansökan med CV till mf@swedegg.se
Som första steg kommer vi att skicka ett frågeformulär till dig. Därefter kontaktar vi aktuella kandidater för intervju baserat på svaren från de sökande.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: mf@swedegg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LINKÖPING". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedegg AB
(org.nr 556583-4768)
585 91 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköping Kontakt
Malin Falk mf@swedegg.se 0701091193 Jobbnummer
9574316