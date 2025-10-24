Gårdsarbete värphöns utanför Linköping

Swedegg AB / Djuruppfödarjobb / Linköping
2025-10-24


Visa alla djuruppfödarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Swedegg AB i Linköping, Jönköping, Örkelljunga, Perstorp, Eslöv eller i hela Sverige

Vi söker dig som vill arbeta med lantbruksdjur och trivs med ett tufft och varierande arbete! På vår gård behöver vi nu förstärkning i det dagliga arbetet med en 50% tjänst.

Publiceringsdatum
2025-10-24

Dina arbetsuppgifter
Daglig skötsel och tillsyn av värphöns
äggpackning
Städning och utgödsling
Enklare reparationer och underhåll på gården
Ensamarbete - du behöver vara självgående och ansvarstagande

Om tjänsten
provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Start: Omgående
Arbetstid: enligt kollektivavtal
Lön: Enligt Kollektivavtal

Vi söker dig som:
Har ett intresse för lantbruksdjur
Är praktiskt lagd och redo för ett fysiskt arbete.
Har förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav
Kan flytande svenska eller engelska

arbetet är vardagar måndag-fredag
07:00-11:00.
Låter detta som något för dig? skicka din ansökan med CV till mf@swedegg.se
Som första steg kommer vi att skicka ett frågeformulär till dig. Därefter kontaktar vi aktuella kandidater för intervju baserat på svaren från de sökande.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: mf@swedegg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LINKÖPING".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Swedegg AB (org.nr 556583-4768)
585 91  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Linköping

Kontakt
Malin Falk
mf@swedegg.se
0701091193

Jobbnummer
9574316

Prenumerera på jobb från Swedegg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Swedegg AB: