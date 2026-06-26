Garderobs- och entrévärd, timanställning
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhet Kultur / Receptionistjobb / Vänersborg Visa alla receptionistjobb i Vänersborg
2026-06-26
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Vill du vara med och skapa en välkomnande mötesplats för kultur, människor och möten? Nu söker vi flera medarbetare som vill arbeta timmar som garderobs- och entrévärdar i samband med arrangemang. Kulturhuset är en levande mötesplats för scenkonst, kulturarrangemang och föreningsliv – vill du vara med och skapa en attraktiv och välkomnande mötesplats, mitt i Vänersborg? Dina arbetsuppgifter
Som garderobs- och entrévärd är du en del av publikvärdskapet vid arrangemang och evenemang. Du arbetar vid behov, främst kvällar och helger.
Arbetsuppgifter:
Ge service och svara på frågor från besökare
Ta emot besökare och ge ett gott första intryck
Arbeta i garderob och hantera in-/utlämning
Välkomna och visa besökare rätt
Kontrollera biljetter Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med människor. Du är flexibel och kan arbeta kvällar och helger. Anställningsvillkor
Timanställning vid behov.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Kontaktperson är nåbar fram till 9juli och åter 11 augusti för att svara på frågor.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhet Kultur Kontakt
Enhetschef
Mattias Fredén 0521-721130 Jobbnummer
9981558