Garantihandläggare sökes i Segeltorp
2025-11-08
Som garantihandläggare ansvarar du för att hantera och administrera garantiärenden från början till slut. Du kommer att arbeta med att granska anspråk, kommunicera med kunder och leverantörer samt säkerställa att alla ärenden hanteras enligt gällande riktlinjer och avtal. Rollen innebär ett tätt samarbete med både interna och externa parter för att säkerställa en smidig process och en hög kundnöjdhet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Administrera och hantera garantianspråk enligt gällande avtal och riktlinjer
Föra dialog med kunder, leverantörer och verkstäder
Granska och analysera dokumentation för att säkerställa att garantikraven uppfylls
Följa upp pågående garantiärenden och säkerställa att de hanteras inom utsatt tid
Skapa rapporter och sammanställa statistik relaterat till garantiärenden
Vi söker dig som
Har erfarenhet av garantihantering, administration eller en liknande roll inom fordonsbranschen eller annan teknisk miljö
Har god förståelse för avtal och garantiåtaganden
Är noggrann, strukturerad och har god analytisk förmåga
Har god kommunikativ förmåga och trivs med att ha kontakt med olika parter
Har erfarenhet av att arbeta i affärssystem och goda kunskaper i Office-paketet
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Vad vi erbjuder
En spännande roll i en dynamisk och växande organisation
Möjlighet att utvecklas inom garantihantering och administration
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
