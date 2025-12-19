Garantiförvaltare
2025-12-19
Dina arbetsuppgifter
Göteborg växer och utvecklas och Stadsfastighetsförvaltningen har en central roll i stadens långsiktiga samhällsbyggande.
Vi ansvarar för att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. För att säkerställa hög kvalitet även efter avslutade byggprojekt söker vi nu en garantiförvaltare till avdelningen Projekt och investering.
Som garantiförvaltare har du en nyckelroll i övergången mellan byggprojekt och förvaltning. Ditt uppdrag är att säkerställa att entreprenörer har levererat enligt avtal, handlingar och kvalitetskrav samt att garantifrågor hanteras strukturerat och professionellt under garantitiden. Du fungerar som en viktig länk mellan projektorganisationen och den löpande förvaltningen och bidrar till att skapa långsiktigt hållbara och väl fungerande fastigheter.
- Delta vidöverlämningav projekt från projektorganisation till förvaltningsorganisation.
- Vara Stadsfastighetsförvaltningens representant vid 2- och 5-årsbesiktningar.
- Följa upp överlämnade projekt och hantera komplexa garantiärenden.
- Säkerställa att entreprenörer åtgärdar fel enligt avtal.
- Fungera som primär kontaktperson gentemot entreprenörer och interna kunder.
- Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt för garantihantering.
- Arbeta med erfarenhetsåterföring och kvalitetsuppföljning. Kvalifikationer
Vi söker dig med;
• Högskoleutbildning inom byggteknik, fastighetsförvaltning eller motsvarande.
• Flerårig erfarenhet av garantihantering, byggbesiktning eller liknande.
• God kunskap i entreprenadjuridik (AB 04, ABT 06).
• Kunskap om LOU och bygglagstiftning.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du arbetar självständigt men trivs även i samarbete med andra och har ett professionellt bemötande. Du gillar att vara med och utveckla din roll kontinuerligt, är flexibel för olika arbetssätt och ser möjligheter i förändringsarbete.
Övrigt
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.
