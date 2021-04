Garantiadministratör / Administratör / Backoffice - Bravura Sverige AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-06Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-06Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Företaget är verksamma värmepumpar och luftkonditionering. Bravura söker nu för kunds räkning en en garantiadministratör för ett uppdrag på initialt 1 år till företagets garantigrupp om tre personer. Mer information om företaget ges vid första telefonavstämning.I rollen som garantiadministratör har du primärt ansvar för de operativa arbetsuppgifterna inom garantiadministration. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som garantiadministratör innebär:Hantering och genomgång av återförsäljarnas fakturor och garantianspråk, kontrollera timdebiteringar, restider, maskiner, installationsdatum, reservdelar samt löpande kontakt med återförsäljarna vid eventuella fel/avvikelserGodkänna både nya och befintliga återförsäljares garantianspråk och registrera anspråk + fakturanummer i kundregisterHantering av backlogg gällande reservdelar som inte blivit skickade samt följa upp beställningar av reservdelarKontakta och skicka ut servicepartnersTätt samarbete med ekonomiavdelningenUtbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Tidigare erfarenhet av administrativt arbeteErfarenhet av garantiärenden, garantianspråk eller reklamationer eller liknande ärendenKunskaper i SAPGoda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skriftFör att trivas i rollen ser vi att du har en naturlig förmåga att upprätthålla ett noggrannt arbetssätt. Företaget är i en digitaliseringsresa där många processer och rutiner inom garantigruppen är under ständig förändring ser vi att du som person är effektiv och lösningsorienterad. Du vågar ta egna initiativ och trivs i en roll där det ställs krav på noggrannhet och struktur.Övrig information:Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstidPlats: Danderyd, StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: garantiadministration, garantiadminstratör, administratör, administration, teamledare, gruppledare, SAPVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5674603