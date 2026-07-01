Galvanisatör
Ikett Personalpartner AB / Maskinoperatörsjobb / Kristianstad Visa alla maskinoperatörsjobb i Kristianstad
2026-07-01
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Ikett söker nu efter en erfaren galvanisatör till kund utanför Kristianstad!
Trivs du med ett fysiskt arbete där du får använda både kroppen och huvudet? Då kan du vara den vi söker.
Som galvare arbetar du med att galvanisera ståldetaljer i en produktionsmiljö. Arbetet är fysiskt och sker i en varm, bullrig och stundtals smutsig miljö. Du hanterar stora och små detaljer, använder travers och lyftutrustning samt arbetar tillsammans med ett engagerat team för att säkerställa hög kvalitet och säkra leveranser.
Dina arbetsuppgifter:
• Hänga upp och ta ner ståldetaljer inför och efter galvanisering.
• Övervaka och medverka i galvaniseringsprocessen.
• Utföra kvalitetskontroller av färdiga produkter.
• Hantera travers och annan produktionsutrustning.
• Bidra till en säker arbetsplats och ett gott samarbete.
Start: v.32.
Uppdraget förväntas pågå i cirka tre månader, med möjlighet till förlängning beroende på företagets fortsatta behov.
Det finns även möjlighet att erbjudas ett nytt uppdrag via Ikett Personalpartner.Om företaget
Företaget erbjuder dig en familjär och trivsam arbetsplats där man månar om varandra.
Det bjuds även på gemensam frukost.Profil
För rollen ser vi gärna att du:
• Har tidigare industrivana från grövre industri.
• Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete.
• Har truck- och traverskort.
Meriterande anses vara om du har tidigare erfarenhet av galvanisering.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9988038