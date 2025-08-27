Gällivare kommun söker två stödbiträden/stödassistenter
2025-08-27
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Beskrivning av verksamheten
Att vara anställd i LSS Mobila Team innebär att vara flexibel och kunna arbeta inom många olika verksamheter. Vi behöver dig som känner det som en utmaning att prova på olika arbetsplatser och som tycker att det är positivt att lära känna nya människor. Du måste med kort varsel kunna byta arbetsplats utifrån behov av personal. För dig som är intresserad av ett spännande och mycket varierande arbete, kan detta passa ypperligt.
Vi söker nu två stycken kollegor till vårt team.Dina arbetsuppgifter
LSS mobila team arbetar som ledsagare på olika aktiviteter, avlösare i hemmet, lyfthjälp hos olika brukare med olika funktionshinder samt inom personlig assistans. Att arbeta i teamet är utvecklande och spännande, med många olika arbetsuppgifter. Arbetet kräver stor flexibilitet, då man arbetar med många olika uppdrag. Kvalifikationer
Vi söker dig med omvårdnadsutbildning, undersköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Mobilateamets utförare arbetar i kollegialsamverkan på många plan, därför är god samarbetsförmåga och inkluderande människosyn ett krav. Du ska vara lugn, trygg och lyhörd för brukarens behov samt bra på att arbeta självständigt. Du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad för att effektivt kunna ställa om för att bemöta vår verksamhets föränderliga behov.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
B-Körkort är ett krav.Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret/Gratis bad
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten att semesteväxlingAnställningstyp/arbetstider
Heltid, 100 % tillsvidareanställningar. Arbetet är förlagt dagtid, kvällar och helger. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk.
Tillträde / Ansökan
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse...
Sista dag att ansöka är 2025-10-01...
Upplysningar
Enhetschef Hanna Andersson
Telefonnummer: 0970-818841,
mejl: hanna.andersson2@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Enhetschef
Hanna Andersson hanna.andersson2@gallivare.se 0970-818841 Jobbnummer
9478663