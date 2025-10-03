Gällivare kommun Söker kommunikatör
2025-10-03
Tillväxt- och attraktivitetsavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt och en attraktiv kommun att leva och bo i. I Gällivare kommun pågår idag samhällsomvandling kombinerat med en expansiv gruvnäring. Vi står även inför stora industriella satsningar framöver och får därmed ett ökat arbetskraftsbehov. Fokus för avdelningen är att samordna, initiera och driva tillväxt och attraktivitetsarbete som är strategiskt viktiga för Gällivare kommun. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med all vår intern och externa kommunikation som rör Gällivare kommun, via kommunens kanaler.
Du arbetar både strategiskt och operativt, som rådgivare och genomförare.
Skriva texter för hemsidan och sociala medier samt bevaka och bemöta kommentarer.
Research och ta fram nyheter som händer i organisationen.
Du är bra på att forma och förmedla budskap.
Bevaka händelser i kommunen samt hålla dig ajour med vad som händer i frågor. Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning inom kommunikation och marknadsföring.
• Erfarenhet av kommunikationsrådgivning och strategisk kommunikationsplanering.
• Mycket god förmåga att skriva och anpassa texter för olika målgrupper och kanaler.
• Erfarenhet av att arbeta med publiceringsverktyg och digitala kanaler.
Meriterande om du har erfarenhet av arbete med kriskommunikation samt arbete i offentlig eller kommunal verksamhet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidare Ersättning
Individuella löner Tillträde
Så snart som möjligt enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Upplysningar
Ann-Sofie Malmefjäll 818 111
Fackliga företrädare
Vision tel 0970-818000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Avdelningschef
Ann-Sofie Malmefjäll Ann-Sofie.Malmefjall@gallivare.se 0970-818 111 Jobbnummer
9539512