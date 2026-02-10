Gallerivärd och guide vid Kosta Glasbruk
2026-02-10
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
Om jobbet
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för glashantverk och vill förvalta kulturarvet som lever kvar genom glasproduktionen i Kosta. Här erbjuds du ett omväxlande arbete med både glas och människor, på ett av Sveriges äldsta glasbruk.
Tillsammans med ditt arbetslag kommer du att arbeta med att ta hand om våra besökare och vår publik.
Arbetet innebär försäljning, att ta emot besökare i vårt galleri samt ansvara för våra guidade turer. I rollen förmedlar du information och historia om platsen, glasbruket och hantverket.
Du ansvarar även för att boka in kunder och besökare i vårt bokningssystem för de olika glasupplevelser som vi erbjuder.
Tjänsten förutsätter att du kan arbeta på plats både vardagar och varannan helg. Kvällsarbete kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som gallerivärd och guide är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
Ge ett professionellt, serviceinriktat och välkomnande bemötande till våra kunder och besökare.
Ansvara för administrativa uppgifter såsom försäljning av konstglas, hantering av e-post och telefon, ta emot och hantera bokningsförfrågningar samt följa upp dagliga bokningar.
Presentera våra pågående konstglasutställningar för kunder och besökare.
Guida besökare och resegrupper genom Kostas långa hantverkshistoria. I rollen förmedlar du kunskap med relevanta termer och begrepp kopplade till glashantverket i samband med demonstrationer, gallerivisningar och visningar av vår glasproduktion.
Stötta våra säljare genom att bistå med information om aktuella utställningar och verk.
I tjänsten ingår även viss hantering av frakt samt utlämning av glas till kund.
Kompetens och kvalifikationer
Vi ser att du är empatisk, prestigelös, glad, positiv och utåtriktad i ditt bemötande och vilja bidra till att skapa en bra upplevelse för alla våra besökare.
Du ansvarar för genomförandet av att upplevelserna och arbetsuppgifterna hos oss sker på ett professionellt sätt.
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av försäljning, turism, glashistoria, eller motsvarande.
Vi ser att du är en lagspelare som tillsammans med arbetslaget arbetar kundfokuserat. Du har god förståelse för kundbehov, är serviceinriktad och lösningsorienterad, samt kan arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter.
Språkkrav: Svenska och engelska flytande i tal och skrift. Tyska är meriterande. Ytterligare språkkunskaper är ett plus.
Datorkunskap: Ska kunna arbeta obehindrat i program såsom Office-paketet.
Kunskap i Enterprice, Citybreak och I-ticket är meriterande.
Tjänsten utgår från: Orrefors Kosta Boda AB, Kosta Glasbruk.
Omfattning: Tidsbegränsad 2026-04-01 - 2026-09-30, 50% med möjlighet till extra timmar
Tillträde: Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: kristin.andersdottir@orrefors.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Orrefors Kosta Boda AB
(org.nr 556519-1300)
365 43 KOSTA Arbetsplats
Kosta Glasbruk Kontakt
Galleriansvarig
Kristin Andersdottir kristin.andersdottir@orrefors.se 070-1610893 Jobbnummer
