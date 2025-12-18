Fysioterapeutstudenter sökes till sommarvikariat i hemsjukvården
Borås kommun / Behandlingsassistentjobb / Borås Visa alla behandlingsassistentjobb i Borås
2025-12-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Är du student på Fysioterapeutprogrammet och har slutfört minst termin 3 i dina studier?
Söker du ett utvecklande, varierande och meningsfullt sommarjobb?
Är du nyfiken på hur det är att arbeta inom den kommunala hemsjukvården?
Kom och tillbringa sommaren med oss i Vård- och äldreförvaltningens Hälso- och sjukvårdsorganisation! (HSV)
Vi är vana vid att ta emot studenter och semestervikarier och har fått till oss att vi erbjuder en tillitsfull och trivsam arbetsplatskultur med gott kollegialt stöd. Detta är något vi är stolta över och måna om att bevara och utveckla för att du ska trivas hos oss och för att våra patienter ska få den allra bästa vården.
I HSV arbetar ca 300 fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabiliteringsassistenter, undersköterskor och sjuksköterskor fördelade i tio team.
Titta gärna in på vårt Instagramkonto för att ta del av vår vardag.
Fysioterapeutstudenter sökes till sommarvikariat i hemsjukvårdenPubliceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården. Det kan vara i patientens eget hem, antingen i ordinärt boende eller på ett vård- och omsorgsboende, alternativt på en korttidsenhet där patienten vistas tillfälligt.
Du kommer att arbeta på samma sätt som våra rehabiliteringsassistenter och arbetet sker i första hand i nära samarbete med förvaltningens erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
I dina arbetsuppgifter ingår att assistera vid behandling och träning. Exempel på andra arbetsuppgifter är att utföra vissa delegerade insatser, hantera hjälpmedel, ansvara för tidsbokningar etc.
Du arbetar dagtid måndag till fredag (40-timmarsvecka).
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student en jättebra möjlighet att få yrkeserfarenhet och bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare. Du har tillgång till gratis kaffe och te på din arbetsplats och du har rätt till friskvårdsbidrag som baseras på hur länge och mycket du jobbar. Du har också fri entré till friluftsgårdar, simhallar och äventyrsbad i Borås.
Rekrytering sker löpande så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan.
Välkommen till oss på VÄF!Kvalifikationer
Vi söker dig som går Fysioterapeutprogrammet och under våren slutför termin 3, 4 eller 5.
Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, är ansvarsvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver vara en ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.
Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på det svenska språket.
B-körkort behövs för uppdraget.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Lön enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2025:160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Stina Bäckgren 033-353209 Jobbnummer
9652459