Fysioterapeut, vikariat, till Kärlavdelning i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha möjlighet att påverka både arbetsmiljö och arbetssätt när vi tillsammans formar vår avdelning? Vill du ta möjligheten att få erfarenhet och kompetens inom högspecialiserad vård? Sök tjänsten som vikarierande fysioterapeut hos oss!
Vi tillhör verksamhetsområde thorax och kärl vid Skånes universitetssjukhus. I område kärl ingår tre enheter; slutenvårdsavdelningen Kärlavdelning, Kärloperation och Kärlmottagning. Vi bedriver både kärlkirurgisk och kärlmedicinsk vård för patienter med olika typer av kärlsjukdomar. Därtill har vi ansvar för kärlsjukvården i sydvästra och mellersta sjukvårdsdistriktet i Skåne och för den högspecialiserade behandlingen av kärlsjukdomar i hela Södra sjukvårdsregionen. Även om vi är specialiserade och ligger i framkant är vi ett mindre område, vilket bidrar till korta beslutsvägar och tillit till varandra.
De vanligaste kirurgiska sjukdomstillstånden är carotisstenos, aortaaneurysm och claudicatio/kritisk ischemi, vilka antingen behandlas med endovaskulär teknik, med öppen kirurgi eller konservativ behandling. De medicinska diagnoserna är i huvudsak lungemboli, djup ventrombos och maligna blodtryck. Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
På grund av föräldraledighet önskar vi välkomna en ny fysioterapeutkollega till vår kärlavdelning! Tjänsten avser ett vikariat på sex månader.
Huvudsakliga arbetsuppgifter på avdelningen är postoperativ mobilisering, andningsgymnastik, kompressionsbehandling, träning av långvarigt inneliggande patienter, bedömning av förflyttningsförmåga, planering inför hemgång samt utprovning av gånghjälpmedel.
I det dagliga arbetet arbetar du självständigt och fattar egna beslut men har samtidigt ett nära samarbete med andra yrkeskategorier för att patienterna ska få bästa möjliga rehabilitering. Du arbetar i nära samarbete med en arbetsterapeut och tillsammans har ni viktiga roller i det tvärprofessionella teamet kring patienter på avdelningen.
Vi tror att lyhördhet, tillit och individuell utveckling i arbetsgruppen tillsammans med hög kompetens och säker vård är en förutsättning för en trevlig och trygg arbetsmiljö. Vi lägger därmed fokus på tillitsbaserat ledarskap, såväl som på introduktion som på vidareutbildning. Som nyanställd får du ett individuellt anpassat introduktionsprogram som innefattar bredvidgång, teori och hospitering på det du finner intressant inom kärlområdet.
Hos oss arbetar en specialistsjuksköterska inom medicin som primärt är ett viktigt kunskapsstöd för kollegor i det dagliga arbetet. Specialist och omvårdnadsledare är mentorer för nya medarbetare och har till uppgift att vårda patienter med komplexa omvårdnadsbehov.
Om du är mer nyfiken på vår verksamhet är du varmt välkommen att ringa eller besöka oss, så berättar vi gärna mer! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi välkomnar både dig som är nyutbildad och dig med erfarenhet.
För att du ska trivas hos oss tror vi att du är engagerad, har förmåga att ta egna initiativ och tycker om att arbeta i en verksamhet med stort fokus på samarbete och förändringsarbete. Du har ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. För dig är det naturligt att du företräder verksamheten och arbetsgivaren, vilket bland annat innebär att du delar Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Du kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter samt fatta egna beslut. Vi tror även att du som söker har ett genuint intresse för patientens välmående. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312948".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Johanna Lörd, Enhetschef johanna.lord@skane.se 040-33 22 20
