Fysioterapeut, vikariat
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Alingsås Visa alla sjukgymnastjobb i Alingsås
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
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eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Beskrivning/Om oss
Rehabmottagningens uppdrag är att utföra rehabilitering på Alingsås lasarett. I enhetens uppdrag ingår arbete med patienter på avdelningar, i hemmet och vid mottagningsbesök, både individuellt och grupper i gym och bassäng. Vi har en viktig roll att agera som bryggan mellan länssjukvård, primärvård och kommun. Lasarettets mindre storlek underlättar det goda samarbetet mellan medarbetare och för våra patienter.
Tack vare vårt breda uppdrag på rehabmottagningen finns det stora möjligheter för dig att utvecklas och växa både som fysioterapeut och människa. Du har möjlighet till kompetensutveckling genom kurser och nätverk. Vi har ett gott klimat mellan kollegor som trivs tillsammans.
Rehabmottagning, Alingsås lasarett, söker nu en legitimerad fysioterapeut till ett vikariat på 1 år.
Arbetsuppgifter/Om arbetet
Då vi vill optimera vår verksamhet har vi en flexibilitet i vår rekrytering. Tjänsten innebär
arbete som fysioterapeut inom vårt slutenvårdsteam. Teamet består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehab-undersköterskor som arbetar mot lasarettets avdelningar. Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak rehabilitering av inneliggande patienter i form av bedömningar, träning, information och hjälpmedelsförskrivning.
eller
arbete som fysioterapeut inom vårt ortopediska öppenvårdsteam. Teamet består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehab-undersköterskor som arbetar med patienter kopplade till ortopedmottagningen. Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak rehabilitering av patienter med ortopediska besvär, efter trauman och/eller operationer i form av bedömningar, träning och information.
Det finns ett gott samarbete och kunskapsutbyte mellan de olika teamen på rehabmottagningen. En viktig del av ditt arbete blir att medverka till att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Vid intresse att jobba inom enhetens andra områden ges möjlighet vid tillfälle för detta. Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med intresse för rehabilitering inom slutenvård eller med erfarenhet inom ortopedisk öppenvård. Arbetet kräver att du har god förmåga att planera och organisera arbetet samt att du är flexibel. Du kommer att arbeta både självständigt, tillsammans med andra i teamet och eventuellt med omvårdnadspersonalen på vårdavdelningar, vilket kräver god samarbetsförmåga. Vi arbetar med förbättringar och verksamhetsutveckling därför värdesätter vi engagemang och initiativförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på 1 år (80-100%). Start enligt överenskommelse.
Interjuver sker fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Södra Ringgatan 30 (visa karta
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441 33 ALINGSÅS Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Rehabmottagning, Alingsås lasarett Kontakt
enhetschef
Anna Liljeklev, 0707-159151 Jobbnummer
10008483