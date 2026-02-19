Fysioterapeut vid Barn- och ungdomsmedicin Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du göra verklig skillnad i barns och ungas liv - varje dag? Välkommen till oss på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Falun!
Hos oss möter du barn, ungdomar och familjer med olika diagnoser inom både medicin, kirurgi och ortopedi. Du blir en viktig del i ett engagerat, tvärprofessionellt team där samarbete och kunskapsutbyte står i centrum. Falun erbjuder en unik kombination av småstadscharm och närhet till natur och friluftsliv - perfekt för dig som söker balans i livet.
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna är en länsklinik. I Falun finns slutenvård med en neonatalavdelning och en avdelning för 0-18 år där barnmedicinska, kirurgiska och ortopediska patienter vårdas. För längre polikliniska besök och behandlingar finns dagvårdsverksamhet.
Inom öppenvården finns mottagningar i Falun och Mora där alla subspecialiteter inom barnmedicin finns representerade. Organisatoriskt tillhör fysioterapeuten den paramedicinska gruppen på kliniken tillsammans med kuratorer, lekterapeuter och dietister.
Fysioterapeut vid Barn- och ungdomsmedicin Falun

Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med bedömning, utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar 0-18 år, både inneliggande och i öppenvård. Du bidrar till rehabilitering, rådgivning och utbildning för patienter, familjer och personal.
Du träffar patienter inom många olika områden (neurologi, onkologi, neonatologi, reumatologi, respiration, astma/allergi, kardiologi, ortopedi mm). Arbetet är varierande och utvecklande och du behöver kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar samtidigt som du också har ett nära samarbete med andra professioner. Du kommer att vara en del i flera diagnosteam kring barn och familjer tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterska, undersköterska, dietist, kurator, lekterapeut och sjukhuslärare.
Legitimerad fysioterapeut
Meriterande:
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
