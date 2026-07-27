Fysioterapeut VE smärtrehabilitering i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukgymnastjobb / Lund Visa alla sjukgymnastjobb i Lund
2026-07-27
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Vårdenhet (VE) smärtrehabilitering är en av de största smärtrehabiliteringsenheterna i Sverige. Vi erbjuder interdisciplinär och internationellt ackrediterad smärtutredning, behandling och rehabilitering av personer med aktivitetsnedsättning på grund av långvarig smärta. Vår rehabilitering sätter patienten i centrum och gör patienten delaktig i vården.
Teamens olika yrkesgrupper har specialistkompetenser inom sitt område i utredning, behandling och kunskap om långvarig smärta och dess konsekvenser. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Verksamheten representeras i en lokal arbetsgrupp för långvarig smärta i Skåne och är en universitetssjukvårdsenhet med uppdrag att arbeta med undervisning, utbildning och utveckling samt att stödja forskning inom området långvarig smärta.
Flera av våra medarbetare ingår i olika forskargrupper och driver egen forskning. Forskningserfarenhet eller intresse ses som meriterande. Till enheten hör även barn- och ungdomssmärtmottagningen och i verksamheten finns det nationella kvalitetsregistret för smärtrehabilitering (NRS).
Vi är totalt cirka 70 medarbetare på enheten, varav 16 är fysioterapeuter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en fysioterapeut till vår fysioterapimottagning inom VE smärtrehabilitering!
Du kommer arbeta med bedömning och behandling av patienter med långvariga smärttillstånd i olika teamkonstellationer i vår utredningsverksamhet och inom ramen för vårt fysioterapiprogram.
Vid utredning utför du som fysioterapeut en grundlig undersökning och funktionsanalys samt kartlägger patientens förmågor och begränsningar i fysiska aktiviteter. Teamet sammanfattar den gemensamma bedömningen enligt International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) och utformar en rehabiliteringsplan tillsammans med patienten.
Rehabiliteringen på enheten sker individuellt och i grupp. Tjänsten har sin huvudsakliga placering i bedömnings- och behandlingsarbete med främst individuella patientkontakter ensam eller i nära samarbete med psykolog. Behandlingsmetoderna bygger på kunskap om smärtfysiologi, ortopedmedicin, sensomotorisk funktion, och beteendemedicin och all personal har vidareutbildning inom motiverande samtal, beteendeanalys samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Den fysioterapeutiska rehabiliteringen består främst av patientutbildning, träning av sensomotorisk funktion, kroppsmedvetande samt hanteringsstrategier för att patienten ska kunna öka sin fysiska aktivitet i vardagen och få en förbättrad livssituation. Interventionen kan även bestå av ortopedmedicinska åtgärder, akupunktur och TENS. Fysioterapeuterna arbetar även i smärthanteringsprogram, rehabilitering för patienter i grupp, där de arbetar i team med psykolog, arbetsterapeut, kurator, och läkare. Patienternas rehabilitering utvärderas enligt kvalitetsprogram vilket medför ett kontinuerligt förbättringsarbete på enheten.
Du kommer ingå i en grupp med erfarna fysioterapeuter med lång klinisk erfarenhet inom sensomotorisk analys och träning anpassad till patienter med smärta och funktionsnedsättning och specialistkompetens inom ortopedi samt smärta och smärtrehabilitering. Som ett led i gruppens utveckling finns en regelbunden Evidence Club där evidens i form av vetenskaplig litteratur och kliniska erfarenheter diskuteras i syfte att förstärka den evidensbaserade medicinen. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill har du vidareutbildning i tekniker för att kunna göra en noggrann smärtutredning och funktionsanalys samt erfarenhet av rehabilitering av patientgruppen.
Vi ser det som meriterande med:
• Vidareutbildning inom bedömning och behandling av nedsättning inom neuromuskuloskelettala funktioner till exempel OMT steg 1 och 2 eller OMI basic och advanced.
• Vidareutbildning i tekniker för att kunna göra en noggrann ortopedmedicinsk bedömning samt smärt- och funktionsanalys smärtutredning och funktionsanalys samt erfarenhet av rehabilitering av patientgruppen.
• Kurser i smärtfysiologi och långvarig smärta
• Arbete i primärvård eller specialiserad vård inom rörelsestödjeområdet eller annat lämpligt område
• Erfarenhet av att jobba med sensomotorisk träning och kroppsmedvetande träning
• Erfarenhet av arbete med beteendemedicinsk inriktning exempelvis KBT, ACT och/eller motiverande förhållningssätt så som MI
• Specialistkompetens inom smärta och smärtrehabilitering eller ortopedi/OMT
• Erfarenhet av kvalitetsarbete eller forskning inom evidensbaserad vård.
Därutöver ser vi att du har ett stort intresse av att arbeta med patienter med komplex och långvarig smärta och tycker om att arbeta i team kring patienten, har en vilja och förmåga att dela med dig av din kompetens till andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna process tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Anna Österblad, Fysioterapeuterna i Skåne Anna.E.Osterblad@skane.se 0411-995650 Jobbnummer
10013325