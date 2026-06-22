Fysioterapeut till VE Neurologi i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2026-06-22
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Önskar du ett stimulerande arbete på specialistnivå med teamarbete i fokus och där du som fysioterapeut har en given roll? Vi välkomnar nu en legitimerad fysioterapeut till vårdenhet Neurologi i Malmö, tillhörande verksamhetsområde (VO) neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik (NRMG).
VO NRMG består av såväl sluten- som öppenvård i Malmö, Lund och Höör/Orup. Vid rehabilitering skapas grunden för att patienten trots sin skada eller sjukdom ska fungera optimalt och uppnå god livskvalitet avseende arbete, familj och fritid. Rehabiliteringsprocessen tar sin utgångspunkt i WHO:s "International Classification of Functioning, Disability and Health" (ICF).
Rehabpersonalen inom område neurologi arbetar i multidisciplinära team med patienten i centrum. Vi arbetar med fokus på kvalitet och med att integrera beprövad erfarenhet samt evidensbaserad kunskap för att uppnå god och jämlik vård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du framför allt med bedömning, utredning, behandling och initial rehabilitering av patienter med hjärnans och nervsystemets sjukdomar och skador, samt överföring av information till andra delar av vårdkedjan. De vanligaste diagnoserna som behandlas är stroke, epilepsi, neuromuskulära sjukdomar, Parkinsons sjukdom, hjärntumörer, traumatiska hjärnskador och multipel skleros (MS), men även flertalet ovanligare neurologiska sjukdomar behandlas. Enheten har ett uppdrag för nationellt högspecialiserad vård inom neuromuskulära sjukdomar. Arbetet är varierande med både individuella bedömningar och teamarbete.
Tjänsten avser tidsbegränsad anställning med tillträde efter överenskommelse, och till och med 2027-04-04, med placering inom neurologens slutenvård och/eller öppenvård i Malmö.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har relevant och uppdaterad erfarenhet av neurologi och trivs med att arbeta i team med ett högt tempo. Det är högst meriterande om du har erfarenhet av avdelningsarbete och akut verksamhet inom neurologi. Detsamma gäller även erfarenhet av ICF-baserad verksamhet.
Vi letar efter dig som har ett stort intresse för neurologi, rehabilitering, utveckling, och lärande. Du trivs med att arbeta självständigt, men ser samtidigt värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Hos oss arbetar vi patientfokuserat med helhetssyn och vårdkedjeperspektiv. I vår vardag uppstår ofta förändringar, att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som överblick, planering och struktur.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen in med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tjänsten avser tidsbegränsad anställning med tillträde efter överenskommelse, och till och med 2027-04-04.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Enhetschef
Andreas Alfvén 0722-26 90 24 Jobbnummer
9971777