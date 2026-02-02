Fysioterapeut till Vårdcentralen Planteringen i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Är du fysioterapeut som trivs med att arbeta självständigt i en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet samtidigt som du arbetar nära patienterna? Då är du välkommen till oss på Vårdcentralen Planteringen!
Vårdcentralen är belägen i södra Helsingborg och har goda kommunikationsmöjligheter med både tåg och buss. Vi har cirka 3 800 listade patienter och ett komplett åtagande enligt Hälsovalet.
På vårdcentralen arbetar cirka 20 medarbetare inom olika yrkeskategorier där samarbetet präglas av stor respekt för varandras egenskaper och kompetenser. Här finns både specialister inom allmänmedicin samt ST-läkare. Vi har en barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och flera sjuksköterskeledda specialistmottagningar inom exempelvis diabetes, äldrevård och hypertoni. Vi har även en fysioterapeut och en arbetsterapeut hos oss. Denna bredd leder till att vi kan erbjuda våra patienter en heltäckande vård och erbjuda våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. Vårdcentralen har vid flera tillfällen uppmärksammats för såväl sin goda arbetsmiljö som patientnöjdhet.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en fysioterapeut till Vårdcentralen Planteringen! Din roll är viktig och din profession värderas högt. Arbetet i vardagen planerar du med stora frihetsgrader och tillit från kollegor och chef.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter kan vara akuta bedömningar, planerade mottagningsbesök, följa dina patienter under behandling eller leda gruppverksamheter. Som fysioterapeut hos oss ingår du i team med övrig personal och är en naturlig del i det tvärprofessionella samarbetet runt patienten.
Till oss kommer patienter i alla åldrar med varierande diagnoser, vilket skapar möjlighet till ett omväxlande och utvecklande arbete. I utbyte förutsätter vi att du vill bidra till vårt utvecklingsarbete, som är viktigt för att vi ska kunna erbjuda hög medicinsk kvalitet med gott resursutnyttjande. Vi strävar efter att bli lite bättre varje dag och arbetar utifrån patientens förutsättningar och väl. Vi värdesätter ditt engagemang och erbjuder flexibilitet, vilket innebär att du själv kan påverka ditt tjänsteinnehåll. Som en del av vår mindre och familjära vårdcentral får du möjlighet att skapa kontinuitet med våra patienter, där varje möte gör skillnad.
Är detta något som passar dig? I så fall är vi lyhörda för dina önskemål. Vi kan dessutom erbjuda dig mycket goda möjligheter till utveckling utifrån dina intressen och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som uppskattar variation och utmaningar i ditt arbete, samtidigt som du har förmågan att självständigt ta ansvar för dina uppgifter. Hos oss är ett gott bemötande och ett professionellt omhändertagande av våra patienter alltid i fokus. Vi värdesätter din kommunikation- och samarbetsförmåga eftersom teamarbete över yrkesgränser är en naturlig del av vår vardag. Du bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat och engagerar dig i verksamhetens utveckling. Din personlighet och inställning är viktiga för oss och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Gällande de formella kraven är du legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har viss erfarenhet inom yrket, men det är inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att vi påbörjar intervjuer och kontaktar sökande redan innan ansökningstiden löper ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
