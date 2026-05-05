Fysioterapeut till Vårdcentralen Kävlinge
Gör skillnad. Varje dag.
Mitt i en expansiv region ligger Kävlinge, en spännande kommun som präglas av tillväxt. Hit tar du dig enkelt med tåg från Malmö, Lund, eller Helsingborg.
Vårdcentralen ligger centralt i Kävlinge och endast sju minuters gångavstånd från tågstationen. Vi erbjuder kvalitativ vård för hela människan och vi har idag 10 300 listade patienter i varierande ålder och bakgrund.
På vårdcentralen arbetar cirka 40 medarbetare som alla strävar mot att ge bästa vård till alla våra patienter. I fokus är en god arbetsmiljö och ett klimat där vi arbetar säkert och med hög vårdkvalitet. Här finns också barnavårdscentral (BVC) samt barnmorskemottagning (BMM) som ger ett komplement i vardagen och en kontinuitet för våra patienter genom hela livet. För oss är teamarbete och samverkan mellan professioner väsentligt för att vi ska lyckas och något vi ständigt arbetar med, för att bli ännu bättre på.
Hos oss samarbetar sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, medicinsk sekreterare, psykolog, receptionist och kurator för att ge den bästa möjliga vård och service. Vårdcentralen har även ett antal utbildningsplatser inom olika yrkeskategorier.
Vi erbjuder komplett primärvård där vi arbetar tvärprofessionellt för att ge god vård för hela människan i alla livets olika åldrar och skeenden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi dig som är fysioterapeut till vårt team!
I tjänsten kommer du att arbeta med bedömning, behandling och rehabilitering både individuellt och i grupp. Du är första instansen för patienter med besvär från rörelse-/stödjeorganen men arbetar även med andra diagnoser såsom neurologiska tillstånd, långvarig smärta samt inom psykosomatik. Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att vara med och utveckla vår vårdcentral vad gäller kvalitet, tillgänglighet och patientupplevelse. I din roll kan även viss studenthandledning av främst fysioterapeut studenter förekomma.
Hos oss strävar vi efter ett välfungerande samarbete mellan samtliga yrkeskategorier, vilket bidrar till en god arbetsmiljö och patientsäker vård. På vårdcentralen arbetar medarbetare med olika lång erfarenhet från vår verksamhet, vilket gör att vi har en bra och kreativ kombination av erfarenhet och nytänkande. Vi erbjuder goda utvecklings- och fortbildningsmöjligheter.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag, med möjlighet att påverka arbetstiderna utifrån verksamhetens behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du utbildning och/eller erfarenhet inom OMI är det meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet som fysioterapeut och/eller erfarenhet av arbete inom primärvården. På vårdcentralen har vi ett tätt och välfungerande samarbete och är därför mycket angelägna om att vår nya kollega också trivs med det. Samtidigt är det viktigt att drivas av och tycka om självständigt arbete. Stor vikt läggs således på dina personliga egenskaper och på hur pass väl du passar in i vårt team.
Du som söker är trygg i din yrkesroll och har förmåga att skapa och bevara goda kontakter med interna och externa samarbetspartners. För att trivas hos oss är det även viktigt att du är engagerad och driven samt vill bidra till vårt förändringsarbete.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322373".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
223 81 SKÅNE
Region Skåne, Primärvården
Cecilia Persson, Verksamhetschef cecilia.t.persson@skane.se 0766-48 61 77
