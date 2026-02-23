Fysioterapeut till Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Helsingborg Visa alla sjukgymnastjobb i Helsingborg
2026-02-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi är glada att välkomna en ny kollega till vårt team! Vi letar efter dig som vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Om du vill arbeta i en dynamisk miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar, kan du vara den vi söker till Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med stor gemenskap och bred kompetens!
Vårdcentralen Drottninghög är belägen i nordöstra Helsingborg nära det vackra friluftsmuseet Fredriksdal. Det är ett mångkulturellt område, vilket gör vårt arbete än mer varierande och spännande. Vi har idag cirka 7 500 listade patienter och ungefär 800 listade barn på barnavårdscentralen (BVC).
På vårdcentralen finns specialistmottagningar inom bland annat diabetes, astma/Kol, livsstilsfrågor samt ett eget labb som bemannas av undersköterskor. Fysioterapeuter, psykolog, dietist och arbetsterapeut är med oss i teamarbetet och gör att vi kan ha en hög kvalitet i det arbete vi gör. På vår distriktssköterskemottagning arbetar vi med äldrevårdsmottagning i nära samarbete med hemsjukvården i området och vi gör också minnesutredningar.
Vi har en familjecentral, Oliven, med tillhörande barnavårdscentral (BVC). Dessutom har vi, i ett nära samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, utvecklat ett rehabiliteringsteam, som bland annat består av försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare och rehabiliteringskoordinator.
Vi har ständigt pågående utvecklingsarbete på vårdcentralen för att ytterligare förbättra kvalitet och arbetsmiljö där nya idéer och tankar tas väl emot. Här finns goda möjligheter till allmänna kommunikationer och även tillgång till parkering. Region Skåne erbjuder friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid, utbildningstid digitalt och i vissa fall fysiskt och individuellt anpassad arbetsmiljö samt har gällande kollektivavtal. Den sociala gemenskapen prioriteras också med olika gemensamma aktiviteter utanför arbetstiden om man önskar vara med.
Hos oss välkomnas du av cirka 30 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team i ett öppet, positivt och kreativt arbetsklimat. Vi är alla stolta över det goda arbetsklimat som råder och sätter stort värde i att arbeta i ett mångkulturellt område. Nu ser vi fram emot att välkomna en ny kollega. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en fysioterapeut till oss på Vårdcentralen Drottninghög!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av mottagningsverksamhet där du utför undersökning, bedömning, behandling och uppföljning av vanligt förkommande sjukdomstillstånd i primärvården. Till oss kommer patienter i alla åldrar och med olika diagnoser, men vanligast är besvär med rörelse- och stödjeorganen. Du kommer att arbeta med både individuell behandling och leda olika gruppverksamheter. Arbetet i vardagen planerar du med stor frihetsgrad och tillit från kollegor och chef.
Hos oss får du möjlighet till ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Vi är ett stort team som hjälper varandra och delar med oss av vår kunskap. Genom vårt goda samarbete erbjuder vi god vård till våra patienter.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som fysioterapeut inom primärvården. Det är även meriterande om du har vidareutbildning inom OMT, OMI, MDT och/eller akupunktur samt erfarenhet inom journalsystemet PMO.
Här har du möjlighet att växa in i en självständig roll och känna dig trygg i din yrkesutövning. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett flexibelt förhållningssätt. Du bidrar till ett gott arbetsklimat med ditt engagemang och din positiva inställning med fokus på att erbjuda bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Maria Olsson, Verksamhetschef 0768-93 06 91 Jobbnummer
9759206