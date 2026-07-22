Fysioterapeut till Vårdcentralen Arlöv
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Burlöv Visa alla sjukgymnastjobb i Burlöv
2026-07-22
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Är du legitimerad fysioterapeut med ett intresse att arbeta inom primärvård? Då ska du söka till oss.
Vårdcentralen Arlöv ligger i grönskande omgivningar mellan Lund och Malmö med lättillgänglig parkering och goda buss- och tågförbindelser. Vi har cirka 8 000 listade patienter som representerar ett tvärsnitt av det moderna svenska samhället.
Vår verksamhet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut samt medicinsk sekreterare. Barnavårdscentralen (BVC) är en del av familjecentralen Samovaren som har nära samarbete med förskolor och andra specialister inom barns utveckling och hälsa. Där finns förutom BVC även öppen förskola, social rådgivare och mödrahälsovård. Vi värnar om den nära vårdens utveckling i kommunen och har det medicinska ansvaret för cirka 150 vårdplatser på särskilt boende, fördelat på tre boende.
Genom ett ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete finns möjlighet att vara delaktig och driva verksamheten framåt. Vi arbetar utifrån ett teamperspektiv med ett tydligt fokus på tillgänglighet, kvalitet och utveckling, så att våra patienter ska få en god tillgänglighet med hög medicinsk säkerhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med varierande vårdbehov. Du möter patienter i olika åldrar och arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor från andra professioner. Behandlingar sker såväl individuellt som i grupp, utifrån patientens behov och förutsättningar.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, bedömning och behandling av olika tillstånd samt rehabiliterande och funktionsbevarande åtgärder. Tillsammans med patienten upprättar du en plan för fortsatt behandling med målet att stärka individens funktion, aktivitet och delaktighet.
Du samarbetar nära övriga yrkesgrupper på vårdcentralen för att bidra till en sammanhållen och personcentrerad vård. Vi arbetar aktivt med hög tillgänglighet och ett teambaserat arbetssätt, vilket ger goda möjligheter till samverkan och ett nära samarbete kring patienterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom primärvården.
Vi söker en person som är initiativrik, engagerad, ansvarstagande och trivs att samarbeta i grupp, men även har en god förmåga att arbeta självständigt. Som en del av en uppskattad och trivsam grupp, ser vi gärna att du har lätt för att kommunicera med andra, bidrar till en god arbetsmiljö samt snabbt kan ställa om när situationen kräver det. I ditt möte med patienten ser helheten och förespråkar en hälsosam livsstil. I den här rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneintervall: 34 000 - 44 300 kr
Länk till relevanta bestämmelser i kollektivavtal:https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.htmlhttps://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok/huvudoverenskommelsehoktmedakademikeralliansen.8206.html
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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232 38 ARLÖV Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Felicia Flyman-Sparf, Enhetschef 040-6234109 Jobbnummer
10009420