Fysioterapeut till Vårdcentralen Anderslöv
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Trelleborg Visa alla sjukgymnastjobb i Trelleborg
2026-06-03
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, Vellinge
, Svedala
, Skurup
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Är du legitimerad fysioterapeut med ett intresse att arbeta inom primärvård? Då ska du söka till oss.
Vårdcentralen Anderslöv ligger i helt nybyggda lokaler med en modern rehab enhet, stor gymnastiksal och fräscha behandlingsrum. Du blir då en av tre fysioterapeuter. Vi har en stabil bemanning med hög kompetens, engagerade medarbetar och en stor gemenskap.
Vi är drygt 30 anställda med olika professioner. Fysioterapeuter, sjuksköterskor, Distriktssjuksköterskor, undersköterskor, läkare, psykolog, medicinsk sekreterare. Familjecentral med BVC.
Tillsammans arbetar vi för att kunna erbjuda alla våra patienter en trygg hälsovård av hög kvalitet och med ett gott bemötande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut kommer du vara första instansen när det gäller bedömningar och behandlingar av patienter med huvudsakliga besvär från rörelse och stödjeorganen. Andra diagnoser såsom neurologiska tillstånd, långvarig smärta och inom psykosomatik. Behandlingar ges både individuellt och i grupp. Du kommer träffa patienter i olika åldrar vilket ger stor stimulans. Tillsammans med patienten, och vid behov dina fysioterapeutkollegor samt från andra yrkesgrupper, lägger du upp en plan för behandling.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att sätta in sjukdomsförebyggande interventioner, genomföra akut behandling vid smärta och/eller skada samt jobba med funktionsförbättrande och funktionsuppehållande åtgärder. Målet är att utifrån problematik och bedömd funktionsförmåga ge patienten förutsättningar att bli självständig i arbetet med sitt hälsoproblem.
Du kommer även att samarbeta med övriga yrkeskategorier i teamet för att bidra till diagnossättning och upprättande av en plan för fortsatt behandling, utifrån patientens symtom och individuella behov. På enheten strävar vi efter att arbeta med hög tillgänglighet och stegvis vård vilket möjliggör att träffa hjälpsökande patienter i ett tidigt skede med tätt samarbete med övriga yrkeskategorier.
Vi arbetar med teambaserad vård. Vårdcentralen är uppdelad i 3 team där man 2 gånger i veckan samlas för att diskutera komplexa ärende rörande våra patienter. Dessa teammöten ger mervärde inte bara för patienter utan även för alla i vår personalgrupp. Team samverkan ger arbetsglädje, kunskapslyft och en möjlighet att dela den tyngd som komplexa vårdärende kan ge.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom primärvården. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom McKenzie A och B, ortopedi (OMI/OMT/MDT) och akupunktur.
Vi söker en person som är initiativrik, engagerad, ansvarstagande och trivs att samarbeta i grupp, men även har en god förmåga att arbeta självständigt. Som en del av en uppskattad och trivsam grupp, ser vi gärna att du har lätt för att kommunicera med andra, bidrar till en god arbetsmiljö samt snabbt kan ställa om när situationen kräver det. I ditt möte med patienten ser helheten och förespråkar en hälsosam livsstil. I den här rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Louise Rijpma, Verksamhetschef louise.rijpma@skane.se 072-2378618 Jobbnummer
9944086