Fysioterapeut till vårdcentral med omtanke
2025-08-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Falköping
, Skövde
, Skara
Vill du arbeta på en vårdcentral där kvalitet, gemenskap och omtanke går hand i hand? Hos oss på Bräcke diakoni får du möjligheten att göra verklig skillnad - varje dag.
Vi är en av Sveriges största idéburna aktörer inom vård och omsorg. Vi drivs inte av vinst, utan av viljan att förbättra liv. Idag har vi omkring 50 verksamheter inom bland annat hälsovård, funktionshinder och äldreomsorg, med cirka 1200 medarbetare som varje dag gör skillnad. Läs gärna mer om oss på www.brackediakoni.se.
Om rollen
Som fysioterapeut på Bräcke diakonis Vårdcentral Lokstallarna får du ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar med varierande behov. Patientarbetet innefattar bedömning, diagnostik, behandling och rehabilitering av besvär från rörelse- och stödjeorganen.
Du blir en viktig del i ett team med korta beslutsvägar och stort förtroende för din kompetens. Du har god möjlighet att påverka både ditt schema och utvecklingen av arbetssätt i teamet. Vi välkomnar nya idéer och ser gärna att du bidrar med förbättringsförslag.
Vem vi söker
Vi söker dig som är fysioterapeut eller sjukgymnast och som vill arbete med hjärta på rätt ställe! Du är ansvarstagande och värnar om varje människa med omtanke. Du trivs i en miljö med tempo, variation och nära samarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som bidrar till den varma och välkomnande atmosfär vi är stolta över.
För att vara aktuellt för tjänsten ska du ha svensk legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Erfarenhet från primärvård är meriterande men inte ett krav. Vidareutbildning inom exempelvis OMI eller OMT är också meriterande.
Vårdcentralen Lokstallarna
Hos oss blir du en del av ett öppet och engagerat team på cirka 40 personer som tillsammans ansvarar för våra drygt 8900 listade patienter. Du kommer ha tre fysioterapeuter och en arbetsterapeut som närmsta kollegor. Vi jobbar nära varandra, med korta beslutsvägar och stor tillit till varje medarbetares kompetens. Du hittar oss oss vid Vätterns strand, centralt i Jönköping.
Hos oss tar du del av flera fördelar kopplat till din anställning, men vi tror att du kommer trivas särskilt om du prioriterar:
- En familjär arbetsplats
- Omväxlande arbetsdagar med engagerade kollegor
- Möjlighet att påverka både schema och arbetssätt
- En värderingsstyrd organisation utan vinstintresse
