Fysioterapeut till vår bäckenbottenrehabilitering
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Karlstad Visa alla sjukgymnastjobb i Karlstad
2026-07-15
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Vi söker en fysioterapeut till vår bäckenbottenrehabilitering i Karlstad, ett utvecklande arbete i ett engagerat team.
Din arbetsplats
Rehabiliteringen specialistvård Centralsjukhuset i Karlstad är en enhet inom verksamhetsområdet hälsa- och rehabilitering. I enheten arbetar cirka 80 medarbetare inom arbetsterapi, fysioterapi och musik- och bildterapi. På enheten finns även rehabiliteringsassistenter anställda.
Vi är ett gott gäng i blandade åldrar och med blandad kompetens som dagligen stöttar och hjälper varandra. Inom rehabiliteringen specialistvård arbetar totalt omkring 40 fysioterapeuter, vilket gör att vi har goda möjligheter till ett kollegialt utbyte och kompetensöverföring. Vi arbetar utifrån en karriärutvecklingsmodell som beskriver hur man kan utvecklas i sitt kliniska arbete.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Två fysioterapeuter bemannar i dag bäckenbottenrehabiliteringen. VI har en lång väntelista och behöver nu hjälp att kökorta.
Som fysioterapeut inom bäckenbottenrehabilitering arbetar du med undersökning, bedömning och behandling av bäckenbottenproblematik hos patienter oavsett kön. Det kan till exempel handla om smärtproblematik, inkontinens, blås- och tarmtömningssvårigheter samt uppföljning efter förlossningsbristningar och gynekologiska operationer. Patienter remitteras från bland annat kvinnokliniken, onkologen, kirurgen, urologen eller söker via egen vårdbegäran.
Du har nära samarbete med andra yrkesprofessioner och kan komma att delta i team för till exempel bäckencancer och endometrios. Även arbete inom slutenvården på BB kan förekomma.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med erfarenhet av arbete inom bäckenbottenrehabilitering.
Du är en självständig och självgående person som tar ansvar och driver ditt arbete framåt. Du samarbetar väl med kollegor och andra professioner och bidrar till ett gott samarbete. Du har en helhetssyn och arbetar personcentrerat med fokus på både patientens och verksamhetens behov.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
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Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Hälsa och rehabilitering, Rehab specialvård CSK, Rehabgrupp 2 Kontakt
enhetschef
Louise Atterstad 010-8319577 Jobbnummer
10003759