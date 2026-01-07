Fysioterapeut till Valens hälsocenter i Trelleborg
2026-01-07
Vi söker dig som är leg.
fysioterapeut till oss på Valens hälsocenter. Vi hoppas att du, liksom vi, har ett genuint intresse av att främja hälsa och att möta människor!
Tillsammans ser vi fram emot att välkomna dig till tjänsten som verkligen värnar om att stärka individen och ge de rätta förutsättningarna för ett friskt liv!
Vad erbjuds du? Arbetet som fysioterapeut innebär bedömning, triagering, behandling och rehabilitering. Som fysioterapeut inom primärvården är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse/stödjeorganen. En stor del av din tid ägnar du åt mottagningsarbete där du tillsammans med patienten formar mål och metod. Ett nära samarbete med övriga medarbetare ser vi som en självklarhet i vår strävan att på bästa sätt hjälpa våra patienter.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete i en vårdkoncern som växer. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje! Vår värdegrund är empatisk, engagerad och kompetent.
Vem söker vi? Vi söker dig som är leg. fysioterapeut, gärna med klinisk erfarenhet inom primärvård eller liknande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du är självständig, positiv och flexibel, tar stort ansvar och har lätt för att samarbeta.
För oss är tillgänglighet, kvalitet och bemötande väldigt viktigt och tidvis kan arbetsbelastningen vara hög. Det är därmed viktigt att du kan prioritera bland arbetsuppgifterna för att på bästa sätt tillgodose våra patienters behov. Vårdcentralen använder sig utav journalsystemet PMO och det är positivt om du har erfarenhet av systemet sedan tidigare.
Valens hälsocenter är en filial till Valens läkargrupp och ligger beläget på Hamngatan 9 i Trelleborg. I nära anslutning ligger tåg och bussar. Fysioterapeuterna från Valens läkargrupp arbetar i nära samarbete med fysioterapeuterna från Kattens läkargrupp. I samma lokaler finns även Mama Mia BVC samt Mama Mia MVC.
Anställning och ansökan: Tjänsten är en visstidsanställning, gärna 100%. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef, Jennifer Wall, 0721-720523.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Valens Läkargrupp är en fullt utrustad och väl bemannad vårdcentral, vilken har som målsättning att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet, kontinuitet och vårdkvalitet. Personalgruppen består av ca 30 personer och vi har allmänläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och dietist. Vi har ca 8 500 listade patienter. Valens läkargrupp är en del av Prima Vård.Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
