Fysioterapeut till uppdrag inom primärvård mars-september
Novant AB / Sjukgymnastjobb / Tranemo Visa alla sjukgymnastjobb i Tranemo
2026-02-06
Vi söker två fysioterapeuter för ett konsultuppdrag inom primärvård. Uppdraget avser sedvanliga arbetsuppgifter för fysioterapeut i primärvård med bedömning och behandling både på mottagning och digitalt. Hembesök kan förekomma vid behov. Uppdraget gäller ingen specifik målgrupp, utan ett brett primärvårdsuppdrag.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Bedömning, undersökning och behandling av patienter i primärvård
Rehabiliteringsplanering och uppföljning
Digitala bedömningar och behandlingar
Hembesök vid behov
Dokumentation enligt gällande riktlinjer och rutiner
Krav på konsulten
Legitimerad fysioterapeut
Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande
God förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för eget patientflöde
God samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Mycket god svenska i tal och skrift
Om uppdraget
Två konsulter efterfrågas
Omfattning heltid 100 procent, 40 timmar per vecka
Uppdragsperiod 15 mars 2026 till 15 september 2026
Arbetstid måndag till fredag cirka 07.30-16.15
Uppdragstid 6 månaderOm företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FT-Primärvård". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
514 31 TRANEMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729278