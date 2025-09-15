Fysioterapeut till Strömsbro Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Sjukgymnastjobb / Gävle Visa alla sjukgymnastjobb i Gävle
2025-09-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle i Gävle
, Ockelbo
eller i hela Sverige
Strömsbro Din hälsocentral är vackert belägen med upptagningsområde som omfattar kustnära landsbygd och äldre och nybyggda villaområden. Vi ligger på cykelavstånd från tågstationen och bussförbindelserna är goda. Med drygt 11 100 listade är vi den största offentligt drivna hälsocentralen i Gävle och vi är cirka 50 medarbetare. Vi bedriver primärvård med läkar- och distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Vi har specialistmottagningar så som astma/KOL, diabetes och hälsosamtal. I sjukskrivningsprocessen har vi rehabkoordinator till hjälp. Vi är en del av Min vård Gävleborg som ger möjlighet till digitala vårdtjänster för en mer tillgänglig och jämlik vård.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är fysioterapeut och vill jobba tillsammans med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet och hälsa.
Du kommer till en arbetsplats där du får varierande arbetsuppgifter i samverkan med en positiv, engagerad och trygg arbetsgrupp. Fysioterapin är första instans vid besvär från rörelse-stödjeapparaten. Arbetet innebär sedvanlig bedömning och behandling av barn, vuxna och äldre med olika funktionsnedsättningar och rehabiliteringsbehov, motions- och idrottsskador. Kollegialt dagligt lärande är för oss viktigt för en god arbetsmiljö och teamkänsla. I tjänsten ingår även vissa hembesök i samverkan med arbetsterapeut och distriktssköterska från hälsocentralen, gruppbehandling och undervisning såsom artrosskola och samverkan med astma/KOL-sköterska.
Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• bedömningar och behandlingar av patienter i primärvården
• behandling både individuellt och i grupp i samarbete med andra professioner och vård- och samhällsaktörer.
Hos oss får du
• en positiv och utvecklande arbetsplats där vi har stort patientfokus
• kompetensutveckling både genom utbildning och praktisk erfarenhet
• vara del av en engagerad arbetsgrupp med bred kunskap
• ett självständigt och varierande arbete med möjlighet att vara med och påverka verksamheten.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga då vi har ett tvärprofessionellt samarbete. Du ska vara engagerad och bidra till utvecklingen på hälsocentralen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som fysioterapeut ska du
• vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
• inneha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården. Det är också önskvärt att du har utbildning och erfarenhet av att arbeta med flera olika behandlingsformer inom fysioterapi exempelvis OMT/OMI, MDT/McKenzie, basal kroppskännedom, akupunktur.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Birgitta Hemlin, vårdenhetschef birgitta.hemlin@regiongavleborg.se 072-203 31 82 Jobbnummer
9507676