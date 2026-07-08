Fysioterapeut till Södermalm Rehab
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2026-07-08
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Vill du bli en av oss? Vi söker fysioterapeut för mottagningsarbete med inriktning primärvårdsrehabilitering, gärna specialist. Vi erbjuder ett variationsrikt, utvecklande och flexibelt arbete tillsammans med trevliga kollegor på härliga Söder.
Arbetsplatsen erbjuder generös friskvård och flextid.
Rehab Södra är en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och bedriver primärvårdsrehabilitering på fyra enheter; Södermalm Rehab, Farsta Rehab, Högdalen Rehab samt Dalen Rehab med tilläggsuppdrag Neuroteam. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kiropraktorer och administrativ personal, totalt ca 130 medarbetare.
På Södermalm Rehab arbetar cirka 50 personer varav ca 25 är fysioterapeuter och 4 av dem är specialister.
Ditt arbete kommer att präglas av patientens fokus, arbetsglädje och alla människors lika värde.
Arbetsuppgifter: Som fysioterapeut träffar du patienter i alla åldrar och med vitt skilda diagnoser och behov. Du arbetar både självständigt och vid behov i team med övriga yrkesgrupper för att uppnå patientens målsättning. Behandlingsinsatserna sker på mottagningen, individuellt eller i grupp. Du får gärna vara nyfiken på bredden i primärvårdsuppdraget. Du kommer få en gedigen introduktion samt ha en mentor under din första tid hos oss.
Kvalifikationer:
Leg. fysioterapeut med kandidatexamen.
Gärna stort intresse av ortopedi, OMT/OMI och akupunktur.
Specialist inom primärvård och ortopedi är meriterande.
Erfarenhet av arbete i primärvårdsrehabilitering är meriterande.
Svenskkunskaper motsvarande minst C1 nivå.
Personliga egenskaper:
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, vilket innebär att du:
Uppskattar variationen mellan självständigt arbete och vara en del av ett team.
Gärna delar med dig av din kunskap både till patienter samt kollegor.
Är bra på att organisera ditt arbete och snabbt ställer om till nya förutsättningar.
Är lyhörd och har lätt att skapa nya kontakter.
Har nära till skratt.
När du arbetar i patientens hem behöver du klara av att vistas i miljöer med pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Anställningsform: Tillsvidare, heltid 40 tim./vecka med flexibla arbetstider. Kvällsarbete till kl. 18.30 en dag/vecka ingår. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av: Jaana Gustavsson, telefon: 08 123 450 18. e-post: jaana.gustavsson@regionstockholm.se
Fackliga företrädare: LSR Thomas Airio, telefon: 070-4846052
Övrig information: Intervjuer kommer ske kontinuerligt under anonseringstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Gullmarsplan 17 (visa karta
)
121 40 JOHANNESHOV Arbetsplats
Rehab Södra Kontakt
enhetschef
Jaana Gustavsson 08-12345018 Jobbnummer
9996792