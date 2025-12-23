Fysioterapeut till Sätra Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Sjukgymnastjobb / Gävle Visa alla sjukgymnastjobb i Gävle
Sätra Din Hälsocentral har idag cirka 30 medarbetare och bedriver primärvård i ett mångkulturellt område. Vi har läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC på familjecentral, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi, hembesök samt specialistmottagningar för bland annat diabetes, hypertoni och bensår. Medarbetargruppen hos oss har ett stort engagemang och deltar i utveckling av verksamheten i alla dess delar. Vi värdesätter bra samarbete mellan alla yrkeskategorier och god stämning där en stark känsla av gemenskap genomsyrar arbetsplatsen.
Verksamheten ska bli en del av Region Gävleborg Din Hälsocentral AB, bolaget för de offentligt drivna hälso- och barnavårdscentralerna i Gävleborg. Övergången sker 1 februari 2026. Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.
Vi söker nu en fysioterapeut som är intresserad av att utveckla verksamheten för att förbättra livskvalitet och hälsa för våra patienter i primärvården. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut arbetar du med fokus på patientens möjlighet till fysisk aktivitet och delaktighet genom mobilisering och rehabilitering. Din kompetens är en viktig förutsättning för vårt gemensamma uppdrag i att stödja, behandla och vägleda människor mot ett friskare liv. Du arbetar självständigt men också i team med andra professioner på hälsocentralen.
Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• bedömning och behandling av patienter
• hembesök
• förebyggande hälsovård.
Hos oss får du
• en personligt anpassad introduktion
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du har förmågan att strukturera upp samt ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har våra patienters bästa i fokus och är duktig på att kommunicera med din omgivning, både patienter och kollegor. Du har lätt för att anpassa dig till föränderliga situationer samt ser vikten i att bidra till en god sammanhållning på arbetsplatsen.
I rollen som fysioterapeut ska du
• vara legitimerad fysioterapeut
• ha behörighet att arbete inom svensk sjukvård
• inneha ett giltigt B-körkort.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
