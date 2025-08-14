Fysioterapeut till särskilt boende
2025-08-14
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet. Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSO) utför hälso- och sjukvård i Sigtuna kommuns särskilda boenden, LSS och socialpsykiatri i Märsta och Sigtuna.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att självständigt ansvara för fysioterapeutinsatser inom LSS och socialpsykiatri. Som fysioterapeut arbetar du med hela personen och dennes fysiska och kognitiva förmågor. Förvaltningen har en egen organisation för hälso- och sjukvården med ca 40 medarbetare, teamet som arbetar mot LSS och socialpsykiatri består av två sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en fysioterapeut.
• Du arbetar både självständigt och i team
• Du gör egna bedömningar och arbetar med fysisk aktivitet och ett rehabiliterande arbetssätt.
• Provar ut och förskriver hjälpmedel.
• Instruerar och handleder omvårdnadspersonal.
• Arbeta i nära samarbete med omvårdnadspersonal, enhetschefer, sjuksköterskor och arbetsterapeut.
Vi erbjuder dig
Ett stimulerande arbete med löpande kompetensutveckling inom ditt område.
Tjänsten är ett föräldravikariat. Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med yrkeserfarenhet inom området. B-körkort är ett krav och vidareutbildningar inom relevanta områden är meriterande för tjänsten.
Arbetet hos oss är teambaserat för att allas kompetenser ska bidra till hälsa och välbefinnande för de boende. Därför söker vi dig som har god samarbetsförmåga. Vi ser även att du är stabil och behåller ett realistiskt perspektiv även i stressade situationer. Du har ett gott bemötande, är ansvarsfull samt tar initiativ och ser möjligheter i förändringar.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Sigtuna kommun, HSO

Kontakt
Enhetschef HSO/VOF
Marika Mourad marika.mourad@sigtuna.se 08-597 834 73 Jobbnummer
